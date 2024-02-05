05 Şubat 2024, Pazartesi
Miraç gecesi mutlaka bu ibadetleri yapın! Nihat Hatipoğlu'ndan özel dua... Miraç Kandili'nde Tövbe ve İstiğfar huzur kapıları açılıyor
Miraç Kandili duası, ibadetleri ve faaliyetleri, 06 Şubat Salı günü idrak edilecek Miraç Kandili'nde en sık araştırılan konular arasında bulunuyor. Bu mübarek gecede ibadet etmek isteyenler, konu hakkında bilgi sahibi olabilmek için araştırmalarını hızlandırmış durumda. Miraç Kandili, İslam inancına göre Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilir. Müslümanlar, bu özel gecede dualarını artırır, ibadetlerini yoğunlaştırır ve manevi bir temizlik arayışına girerler.
Giriş Tarihi: 05.02.2024 10:53
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