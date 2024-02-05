05 Şubat 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Miraç gecesi mutlaka bu ibadetleri yapın! Nihat Hatipoğlu'ndan özel dua... Miraç Kandili'nde Tövbe ve İstiğfar huzur kapıları açılıyor

Miraç gecesi mutlaka bu ibadetleri yapın! Nihat Hatipoğlu'ndan özel dua... Miraç Kandili'nde Tövbe ve İstiğfar huzur kapıları açılıyor

Miraç Kandili duası, ibadetleri ve faaliyetleri, 06 Şubat Salı günü idrak edilecek Miraç Kandili'nde en sık araştırılan konular arasında bulunuyor. Bu mübarek gecede ibadet etmek isteyenler, konu hakkında bilgi sahibi olabilmek için araştırmalarını hızlandırmış durumda. Miraç Kandili, İslam inancına göre Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilir. Müslümanlar, bu özel gecede dualarını artırır, ibadetlerini yoğunlaştırır ve manevi bir temizlik arayışına girerler.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.02.2024 10:53
  • 1
  • 13
Miraç gecesi mutlaka bu ibadetleri yapın! Nihat Hatipoğlu’ndan özel dua... Miraç Kandili’nde Tövbe ve İstiğfar huzur kapıları açılıyor

Miraç Kandili, müminler için özel bir manevi atmosfer sunan önemli bir gecedir. Bu mübarek gecede gerçekleştirilen ibadetler ve okunan dualar, büyük bir fazilet taşır. Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve sureler, bu müstesna günün anlam ve önemine uygun bir şekilde seçilir. Her Müslüman, bu özel gecede kendi niyetine ve dualarına yönelik olarak Rab'bine yönelir, günahlardan arınma ve bağışlanma dileğiyle dua eder. Eller semaya açılır, kalplerde bir samimiyetle dua edilir ve ibadetler gerçekleştirilir. Miraç Kandili, manevi bir yenilenme ve ibadet pratiği fırsatı olarak değerlendirilir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Miraç gecesi mutlaka bu ibadetleri yapın! Nihat Hatipoğlu’ndan özel dua... Miraç Kandili’nde Tövbe ve İstiğfar huzur kapıları açılıyor

MİRAÇ NE DEMEK?

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

  • 3
  • 13
Miraç gecesi mutlaka bu ibadetleri yapın! Nihat Hatipoğlu’ndan özel dua... Miraç Kandili’nde Tövbe ve İstiğfar huzur kapıları açılıyor

MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.

  • 4
  • 13
Miraç gecesi mutlaka bu ibadetleri yapın! Nihat Hatipoğlu’ndan özel dua... Miraç Kandili’nde Tövbe ve İstiğfar huzur kapıları açılıyor

🌙MİRAÇ KANDİLİ DUASI NASIL OKUNUR?

"Allâhümme innî es'elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve neûzü bike min şerri mesteâze minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ente'l–müsteân, ve aleyke'l–belâğ, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh"

  • 5
  • 13
Miraç gecesi mutlaka bu ibadetleri yapın! Nihat Hatipoğlu’ndan özel dua... Miraç Kandili’nde Tövbe ve İstiğfar huzur kapıları açılıyor

🌙Anlamı

"Allahım! Peygamber'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamber'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve âhirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir."