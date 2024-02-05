Miraç gecesi mutlaka bu ibadetleri yapın! Nihat Hatipoğlu’ndan özel dua... Miraç Kandili’nde Tövbe ve İstiğfar huzur kapıları açılıyor

Miraç Kandili, müminler için özel bir manevi atmosfer sunan önemli bir gecedir. Bu mübarek gecede gerçekleştirilen ibadetler ve okunan dualar, büyük bir fazilet taşır. Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve sureler, bu müstesna günün anlam ve önemine uygun bir şekilde seçilir. Her Müslüman, bu özel gecede kendi niyetine ve dualarına yönelik olarak Rab'bine yönelir, günahlardan arınma ve bağışlanma dileğiyle dua eder. Eller semaya açılır, kalplerde bir samimiyetle dua edilir ve ibadetler gerçekleştirilir. Miraç Kandili, manevi bir yenilenme ve ibadet pratiği fırsatı olarak değerlendirilir.