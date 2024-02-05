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Haberler Galeri Sırtında oluşan şişlik için doktora gitti 👩‍⚕️ Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaştı kaldı! Bakın sırtından ne çıktı

Sırtında oluşan şişlik için doktora gitti 👩‍⚕️ Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaştı kaldı! Bakın sırtından ne çıktı

Yaptığı sıra dışı cerrahi operasyonlarla adından söz ettiren ve YouTube'da fenomen olan Doktor Sandra Lee yine takipçilerini şaşırttı. Sırtında bulunan bir şişlik yüzünden kendisine gelen bir hastasının operasyon görüntülerini paylaşan Sandra Lee'nin bu videosu kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

Giriş Tarihi: 05.02.2024 09:53
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Sırtında oluşan şişlik için doktora gitti 👩‍⚕️ Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaştı kaldı! Bakın sırtından ne çıktı

Yaptığı operasyonlarla adından söz ettiren ve sosyal paylaşım sitesi YouTube'da fenomen olan Doktor Sandra Lee yine herkesi şaşırtan bir operasyona imza attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sırtında oluşan şişlik için doktora gitti 👩‍⚕️ Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaştı kaldı! Bakın sırtından ne çıktı

Sırtında bulunan bir şişlik yüzünden kendisine gelen bir hastasının operasyon görüntülerini paylaşan Sandra Lee'nin bu videosu kısa sürede milyonlarca kez izlendi. İşte o görüntüler...

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Sırtında oluşan şişlik için doktora gitti 👩‍⚕️ Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaştı kaldı! Bakın sırtından ne çıktı
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Sırtında oluşan şişlik için doktora gitti 👩‍⚕️ Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaştı kaldı! Bakın sırtından ne çıktı
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Sırtında oluşan şişlik için doktora gitti 👩‍⚕️ Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaştı kaldı! Bakın sırtından ne çıktı