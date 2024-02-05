Sırtında oluşan şişlik için doktora gitti 👩‍⚕️ Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaştı kaldı! Bakın sırtından ne çıktı

Yaptığı sıra dışı cerrahi operasyonlarla adından söz ettiren ve YouTube'da fenomen olan Doktor Sandra Lee yine takipçilerini şaşırttı. Sırtında bulunan bir şişlik yüzünden kendisine gelen bir hastasının operasyon görüntülerini paylaşan Sandra Lee'nin bu videosu kısa sürede milyonlarca kez izlendi.