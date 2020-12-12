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Çin aşısının faz 3 sonuçları belli oldu! Yan etkisi var mı? İşte yanıtı
Son dakika haberi... Çin menşeili Sinovac şikretinin ürettiği ve aralık ayının son haftasında Türkiye'de de uygulanması beklenen Kovid-19 aşının faz 3 sonuçları açıklandı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde gönüllü çalışmalarına katılan vatandaşlara aşının 2. dozu uygulandı. Peki şimdiye kadar aşının uygulandığı gönüllülerde bir yan etki görüldü mü? İşte yanıtı...
Giriş Tarihi: 12.12.2020 15:58 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 16:08
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