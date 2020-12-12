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Çin aşısının faz 3 sonuçları belli oldu! Yan etkisi var mı? İşte yanıtı

Son dakika haberi... Çin menşeili Sinovac şikretinin ürettiği ve aralık ayının son haftasında Türkiye'de de uygulanması beklenen Kovid-19 aşının faz 3 sonuçları açıklandı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde gönüllü çalışmalarına katılan vatandaşlara aşının 2. dozu uygulandı. Peki şimdiye kadar aşının uygulandığı gönüllülerde bir yan etki görüldü mü? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 12.12.2020 15:58 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 16:08
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Çin aşısının faz 3 sonuçları belli oldu! Yan etkisi var mı? İşte yanıtı

Türkiye'de Çin menşeli aşının Faz 3 çalışmalarının yürütüldüğü merkezlerden birisi olan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde gönüllülere aşının ikinci dozu uygulanmaya başlandı.

Kentte başta sağlık çalışanları olmak üzere gönüllüler yoğun ilgi gösteriyor.

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Çin aşısının faz 3 sonuçları belli oldu! Yan etkisi var mı? İşte yanıtı

Aşının ikinci dozunun uygulandığı gönüllüler ilk dozun uygulanmasının ardından geçen sürede herhangi bir yan etkinin görülmediğini söyledi.

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Çin aşısının faz 3 sonuçları belli oldu! Yan etkisi var mı? İşte yanıtı

Çin aşısının Faz 3 çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akan, başta sağlık çalışanları olmak üzere gönüllülerin Çin aşısına karşı yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Akan, aşı yapılan gönüllülerde sırasında herhangi bir yan etkiye rastlanmadığına dikkat çekti.

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Çin aşısının faz 3 sonuçları belli oldu! Yan etkisi var mı? İşte yanıtı

"650 CİVARINDA BİR GÖNÜLLÜ ALACAĞIZ"

Faz 3 çalışmalarının sağlık çalışanları ağırlıklı olarak yürütüldüğünü kaydeden Akan, "Kocaeli Üniversitesi'nde biz hem Alman Biontech hem de Çin aşısının faz üç çalışmalarını yürütüyoruz.

Alman aşısının bizdeki faz-3 çalışmaları bitti. Şu an Çin aşısının çalışmaları devam ediyor.

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Çin aşısının faz 3 sonuçları belli oldu! Yan etkisi var mı? İşte yanıtı

Çalışmalarımız tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Çin aşısında ikinci doza geçtik. Bu bir inaktif aşı. Oldukça fazla gönüllümüz var. 650 civarında bir gönüllü alacağız.

Özellikle hekimlerden, sağlık çalışanlarından çok fazla talep var. Çünkü bu aşının önleyebilir hale gelmesi bizim için umut. Özellikle en çok sağlık çalışanları etkilendiği için gönüllüleri yapıyoruz.