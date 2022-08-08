GSB duyuru son dakika: KYK başvurusu başladı mı? 2022-2023 KYK burs-kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor?

KYK başvuru takvimi belli oldu mu? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen burs-kredi ve yurt başvuruları üniversite öğrencilerinin gündeminde. YKS tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler yurt başvuru takvimini merak ederken bir yandan da burs ve kredi başvurularını araştırmaya başladı. Peki, KYK başvurusu başladı mı? 2022-2023 KYK burs-kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...