08 Ağustos 2022, Pazartesi
GSB duyuru son dakika: KYK başvurusu başladı mı? 2022-2023 KYK burs-kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor?
KYK başvuruları ne zaman başlayacak? 2022-2023 KYK başvuruları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. GSB tarafından gerçekleştirilecek burs-kredi ve yurt başvuru takvimi için araştırmalar sürüyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, KYK başvurusu başladı mı? 2022-2023 KYK burs-kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor? İşte KYK başvuru sürecine ilişkin merak edilenler...
Giriş Tarihi: 08.08.2022 14:52 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 14:55
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