Milletin adamı 72 yaşında: Türkiye sevdasıyla geçen bir ömür

Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi tarihine damga vuran, ömrünü "Büyük ve Güçlü Türkiye" idealine adayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 72. yaşını kutluyor. 26 Şubat 1954 tarihinde İstanbul Kasımpaşa'da başlayan bu destansı yolculuk, türlü zorluklar, siyasi engeller ve tarihi başarılarla dolu bir hizmet serüvenine dönüştü. Kasımpaşa'nın dar sokaklarından dünya liderliğine uzanan bu yolda, milletin adamı olarak gönüllerde taht kuran Erdoğan, ardında bıraktığı 72 yıla sığdırdığı dev eserlerle Türkiye'nin geleceğini inşa etmeye devam ediyor.

VESAYET ODAKLARINA KARŞI DİK DURUŞ VE TARİHİ BAŞARILAR Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti, 23 yıldır girdiği her seçimden zaferle çıkarak milletine hizmetkârlık etti. Bu süreçte karşılaştığı e-muhtıralar, Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi hiçbir engel onu yolundan döndüremedi. Başkan Erdoğan bu kararlılığını, "Hangi makamda olursak olalım, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye için aşkla koşacağımızın sözünü vermiştik. Allah'a hamdolsun 23 yıldır milletimize olan ahdimize sadık kalıyoruz ve 86 milyonun her bir ferdine hizmetkârlık ediyoruz" ifadeleriyle aktardı. Onun bu dik duruşuna vurgu yapan bir genç, "Ben 21 yaşındayım, ömrüm boyunca yaptığı projeleri, verdiği sözleri tuttuğunu ve her zaman dik duruşunu sergilediğini gördüm" derken, bir başka genç ise, "Türkiye'nin başına daha böyle bir lider gelemez, o bir dünya lideridir" sözlerini kullandı.

KASIMPAŞA'DAN YEŞİL SAHALARA UZANAN İLK ADIMLAR Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954'te Ahmet ve Tenzile Erdoğan çiftinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarını Kasımpaşa'da geçiren Erdoğan, okul yıllarında hitabet yeteneği ve şiire olan tutkusuyla ön plana çıktı. Aynı zamanda yeşil sahaların da tozunu yutan Erdoğan, 15 yaşında Kasımpaşa Camialtı Spor Kulübü'ne transfer oldu ve İETT'nin 5 numaralı formasıyla 8 yıl boyunca amatör kümede top koşturdu. BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN 72 YAŞINDA Eğitim hayatında ise 1973 yılında İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Mülkiye'de okumak istemesine rağmen dönemin katsayı haksızlığı nedeniyle İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'ne yönelmek zorunda kaldı. Genç yaşta siyasete adım atan Erdoğan, bir vatandaşın, "Bu yaşına kadar devlete, vatanına, bizlere elinden geldiğince hizmet etti, inşallah bundan sonra da edecek" sözleriyle ifade ettiği gibi, henüz 18 yaşında Milli Selamet Partisi'ne üye olarak hizmet yolculuğuna başladı.

"BU BİR VEDA DEĞİLDİR": ZORLUKLARLA YOĞRULAN SİYASİ KARİYER Erdoğan'ın siyasi yükselişi, hitabeti ve çalışkanlığıyla partisi içinde hızla devam etti. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi, hem kendisi hem de Türkiye siyaseti için büyük bir dönüm noktası oldu. Ancak 1997 yılında Siirt'te okuduğu bir şiir, vesayet odakları tarafından "hapis cezası" bahanesi yapıldı. 26 Mart 1999'da Pınarhisar Cezaevi'ne girerken binlerce vatandaşına, "Bu bir veda değildir" sözleriyle seslenen Erdoğan, cezaevi çıkışında arkadaşlarıyla birlikte 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarak Türkiye'nin siyasi makus talihini değiştirecek adımı attı. Bir genç, "Cumhurbaşkanımızın doğum günü şimdiden kutlu olsun, kendimi bildim bileli destekçisiyim ve onu çok seviyorum" ifadelerini kullanırken, bir başka genç ise, "2005 senesinde doğmuş biri olarak sayın Cumhurbaşkanımızı aklım başıma erdiğinden beri ekranlarda, mitinglerde izleme ve kendisine hayranlık duyma şansına sahip oldum" sözleriyle Erdoğan'a olan sevgisini dile getirdi.