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Millet Kütüphanesi'ne sahurda da yoğun ilgi!

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne ders çalışmak ve kaynaklardan faydalanmak isteyenler, sahurda da yoğun ilgi gösteriyor.

Giriş Tarihi: 05.04.2024 06:13
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Millet Kütüphanesi’ne sahurda da yoğun ilgi!

7 gün 24 saat hizmet veren kütüphaneye gelenler, kimlik kartlarıyla giriş yaparak 5 milyonun üzerinde basılı eserin yanı sıra elektronik kaynak bakımından zengin içeriklere ulaşabiliyor.

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Millet Kütüphanesi’ne sahurda da yoğun ilgi!

Gece saatlerinde de yoğun ilgi gören kütüphanede çalışanlara ücretsiz kek, çay, kahve ve su ikramında bulunuluyor.

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Millet Kütüphanesi’ne sahurda da yoğun ilgi!

"KÜTÜPHANENİN ÇALIŞMA ORTAMI GENÇLER İÇİN DÜZENLENMİŞ"

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencisi Muhammed Çağrı Töremişoğlu, kütüphanenin imkanlarının çok iyi olduğunu söyledi.

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Millet Kütüphanesi’ne sahurda da yoğun ilgi!

Kütüphanede çalışma ortamının yanı sıra ikramların da olduğunu ifade eden Töremişoğlu, "Buradaki kütüphanenin hem çalışma kaynakları çok geniş hem de çalışma ortamı gençler için düzenlenmiş. İnterneti kuvvetli, çok iyi çalışma alanları var. Üniversite gençlerine çok hitap ediyor." dedi.

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Millet Kütüphanesi’ne sahurda da yoğun ilgi!

Arkadaş gruplarıyla randevu alarak özel odalarda çalışma imkanı elde ettiklerini belirten Töremişoğlu, gece çalışmanın daha rahat olduğunu dile getirdi.