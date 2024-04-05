Millet Kütüphanesi’ne sahurda da yoğun ilgi!

Kütüphanede çalışma ortamının yanı sıra ikramların da olduğunu ifade eden Töremişoğlu, "Buradaki kütüphanenin hem çalışma kaynakları çok geniş hem de çalışma ortamı gençler için düzenlenmiş. İnterneti kuvvetli, çok iyi çalışma alanları var. Üniversite gençlerine çok hitap ediyor." dedi.