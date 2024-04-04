05 Nisan 2024, Cuma
İlkbaharın faydalı bitkileri! O hastalıklara ilaç gibi gelecek! Bedeninizi yenileyin...
İlkbaharın gelmesiyle dağlarda yetişen "şifalı bitkiler" çok sayıda ilde pazara indi. Vatandaşlar tarafından toplanan ve şifalı olduğuna inanılan yemlik, hindibağ, kazayağı, su teresi, karakavuk, yemlik, madımak gibi bitki türleri pazar tezgahlarındaki yerini aldı. Peki hangi bitkilerin ne faydası var? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.04.2024 21:52 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 22:03
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