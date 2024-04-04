05 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İlkbaharın faydalı bitkileri! O hastalıklara ilaç gibi gelecek! Bedeninizi yenileyin...

İlkbaharın faydalı bitkileri! O hastalıklara ilaç gibi gelecek! Bedeninizi yenileyin...

İlkbaharın gelmesiyle dağlarda yetişen "şifalı bitkiler" çok sayıda ilde pazara indi. Vatandaşlar tarafından toplanan ve şifalı olduğuna inanılan yemlik, hindibağ, kazayağı, su teresi, karakavuk, yemlik, madımak gibi bitki türleri pazar tezgahlarındaki yerini aldı. Peki hangi bitkilerin ne faydası var? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.04.2024 21:52 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 22:03
  • 1
  • 6
İlkbaharın faydalı bitkileri! O hastalıklara ilaç gibi gelecek! Bedeninizi yenileyin...

YEMLİK

*Mineral ve vitamin bakımından çok zengindir.

*Demir ve kalsiyum deposudur.

*Kansızlık (anemi) önlenmesi için iyi bir kaynaktır.

*Vücut direncini arttırır.

*Sindirimi kolaylaştırır

*Göz sağlığı için oldukça faydalıdır.

*İştah açar. Migren tedavisi için doğal kaynaktır.

*Saçlara iyi gelir. Cildi korur.

*Kemikler için gerekli A vitaminini barındırır.

*Yaraların iyileşmesinde önemli bir rol oynar.

  • 2
  • 6
İlkbaharın faydalı bitkileri! O hastalıklara ilaç gibi gelecek! Bedeninizi yenileyin...

HİNDİBAĞ

Kozmetikte yararlanılan bir bitki olan hindiba cildi tazeleyip, yenilemeye yardımcı olur.

Karaciğer rahatsızlıklarının ve safra kesesi sorunlarının tedavisine yardım eder.

Kanı temizler, idrar ve ter atımını kolaylaştırarak vücudun canlanmasını sağlar. Böylece toksinler atılır ve vücut direnci artar.

Reflü, mide yanması ve hazımsızlık gibi sindirim sistemi sorunlarınız için de hindibadan faydalanabilirsiniz.

Hindibanın doğal lifli yapısı tüm sistem sağlığına iyi gelir.

Kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur ve kalp krizi riskini azaltır.

Kireçlenme sebebiyle oluşan ağrılarınızı hafifletmek için hindiba çayı içebilirsiniz.

Bitkinin kaygı ve stresi azaltıcı etkisinden faydalanabilen bazı kişiler akşamları hindiba çayı içerek biraz daha iyi uyuyabilmektedir.

Kanser oluşumuna karşı önleyici olarak önerilen bitkiler arasında yer almaktadır.

Tokluk hissi yarattığı için zayıflamak istiyorsanız diyet listesine hindiba çayını ekleyebilirsiniz.

Şeker hastalığı olanlar için şeker dengeleyici etkisi olduğu bilinmektedir.

  • 3
  • 6
İlkbaharın faydalı bitkileri! O hastalıklara ilaç gibi gelecek! Bedeninizi yenileyin...

KAZAYAĞI

- Güçlü bir antibakteriyel özelliğe sahiptir.

- Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Kramplara karşı korurken, mide rahatsızlıklarına da çok iyi gelmektedir.

- Ülser gibi rahatsızlıklara çok iyi gelir.

- Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

- Cilt sağlığına iyi gelir.

- Bağırsaklarda bulunan zararlı canlıların vücuttan atılmasını sağlar.

- Kepek sorunların üstesinden gelebilir.

  • 4
  • 6
İlkbaharın faydalı bitkileri! O hastalıklara ilaç gibi gelecek! Bedeninizi yenileyin...

SU TERESİ

- Kansere karşı koruma sağlar ve tedavi yöntemlerinde yardımcıdır.

- Tansiyon düşürücü bir etkisi vardır.

- Kemik gelişimini destekler ve sağlıklı kemiklerin korunmasına yardımcı olur.

- Diyabet tedavisinde oldukça etkilidir.

- Gerginliğe ve stresi azaltır, gün içerisinde pozitif bir bakış açısı sağlar.

- Sindirim sistemi ve mide için yararlıdır

- Hücre yenilenmesini sağlar ve cildin daha genç ve güzel bir görünüm elde etmesine katkı verir.

  • 5
  • 6
İlkbaharın faydalı bitkileri! O hastalıklara ilaç gibi gelecek! Bedeninizi yenileyin...

KARAKAVUK

Kronik Hepatit B hastalığının tedavisinde faydalıdır.

İdrar söktürür, göğsü yumuşatır, öksürüğü ve balgamı keser.

İshallere iyi gelir. Böbrek ve safra kesesi taşlarını düşürmeye yardımcı olur, karaciğer şişliğinin inmesine faydalıdır.

Sarılık ve dalak rahatsızlıklarına iyi gelir. Safra söktürme etkisi vardır.