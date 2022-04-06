06 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Midyeci Ahmet'in intikam şubesi! Eski eşi isyan etti: Patenti alırken kolyemi sattım

Midyeci Ahmet'in intikam şubesi! Eski eşi isyan etti: Patenti alırken kolyemi sattım

'Midyeci Ahmet' olarak tanınan Ahmet Çiçek ile eski eşi Deniz Çelebi, anlaşmalı bir şekilde boşandı. Anlaşma gereğince Midyeci Ahmet Beşiktaş Şubesi, Deniz Çelebi'ye devredildi. Bir müddet sonra da Ahmet Çiçek, bu dükkanın hemen karşısına aynı adla yeni şube açıp, sosyal medya hesabı üzerinden eski karısının işlettiği şubeyle ilişkilerinin bittiğini ve oraya kendileri tarafından ürün verilmediğini duyurdu. Başından geçenleri anlatan Deniz Çelebi de, "Markanın patentini alırken ben kolyemi sattım da isim hakkını aldık. Boşanırken iki medeni insan gibi oturduk. Merkez şubeyi istedim. Manevi değeri çok yüksekti. Ben yıllarca burada çalıştım, burayı istedim. Burayı da aldım. Burası bana hakkıyla, ismiyle devredildi. Boşanmadan sonra dokuzuncu gün mal vermeyi kesti. Karşıma dükkan açtı" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 06.04.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 10:13
  • 1
  • 8
Midyeci Ahmet’in intikam şubesi! Eski eşi isyan etti: Patenti alırken kolyemi sattım

'Midyeci Ahmet' olarak tanınan Ahmet Çiçek ile Deniz Çelebi 23 Kasım 2021 tarihinde anlaşmalı bir şekilde boşanarak, 10 senelik evliliklerini bitirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Midyeci Ahmet’in intikam şubesi! Eski eşi isyan etti: Patenti alırken kolyemi sattım

Bu evlilikten 9 ile 3.5 yaşında 2 çocukları olan çift arasındaki anlaşmaya göre Midyeci Ahmet Beşiktaş Şubesi, Deniz Çelebi'ye devredildi.

  • 3
  • 8
Midyeci Ahmet’in intikam şubesi! Eski eşi isyan etti: Patenti alırken kolyemi sattım

1 Aralık 2021'de Beşiktaş şubesini işletmeye başlayan Deniz Çelebi, eski kocası Ahmet Çiçek'in bir hafta sonra kendilerine malzeme tedariğini kestiğini ve hemen karşılarına aynı isimle şube açtığını belirtti.

  • 4
  • 8
Midyeci Ahmet’in intikam şubesi! Eski eşi isyan etti: Patenti alırken kolyemi sattım

'İSMİ MİDYECİ DENİZ OLSUN DEMİŞTİ KABUL ETMEDİM, KOLYEMİ SATTIM İSİM HAKKINI ÖYLE ALDIK'

Deniz Çelebi, "Biz Ahmet Bey ile evlenirken, aslında çok ciddi borçları vardı. Bu durumları beraber aşacağımıza inandığım için Ahmet Bey ile evlendim. Evlendikten sonra Midyeci Ahmet markasını oluşturmaya başladık. İsmi ne olsun diye düşünürken Ahmet Bey bana 'ismi Midyeci Deniz olsun' dedi. Ben kesinlikle kabul etmedim. Markanın patentini alırken kolyemi sattım da isim hakkını aldık. Binlerce midyeyi belki milyonlarca midyeyi ben yaptım. Sabah 07.00, gece 03.00'e kadar 4-5 yıl böyle çalıştım. Ben kamera önünde değildim, ben perde arkasındaydım. Ahmet Bey markanın yüzüydü. Boşanma esnasında anlaşamadık. Ahmet Bey egoist tavırlar içerisine girmeye başladı. Beni hikayesinde istememeye başladı. 'Boşanalım' dedi. 'Tamam' dedim. İki medeni insan gibi oturduk. Merkez şubeyi istedim. Manevi değeri çok yüksekti. Ben yıllarca burada çalıştım, burayı istedim ve aldım. Burası bana hakkıyla ismiyle devredildi" diye konuştu.

  • 5
  • 8
Midyeci Ahmet’in intikam şubesi! Eski eşi isyan etti: Patenti alırken kolyemi sattım

"ONA MUHTAÇ OLMAMI İSTİYOR"

Deniz Çelebi "Boşandıktan sonra, 15 gün içerisinde benimle franchise sözleşmesi imzalaması lazımdı. Bu şubeye mal vermesi gerekiyordu. Boşanmadan sonra dokuzuncu gün mal vermeyi kesti. Karşıma dükkan açtı. Kadın olarak güçlü durmamı istemiyor. Başarmamı istemiyor. Benim ona muhtaç olmamı istiyor. Sosyal medyada 'Çocuklarına nafaka alıyorsun zaten' diyorlar. Çocuklarımın nafakasını ben üç aydır zorla alıyorum. Midyeci Ahmet markası dededen, ya da babadan kalma bir yer değil. Biz Ahmet Bey ile emek vererek bu markayı yarattık. Midyeci Ahmet lezzeti benim elimden geçiyor, bütün reçeteler bana ait. Şu an midyeyi ben yapıyorum, kokoreci aynı yerden temin ediyorum. Yakışmadı Midyeci Ahmet'e. Beni bir eş olarak değil de bir çalışan olarak görmeye başlamıştı" şeklinde konuştu.