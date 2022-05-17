Mide şikayetiyle gitti! Safra kesesinden 1250 taş çıktı: Doktordan kritik kanser uyarısı

"ŞİKAYETİ OLMAMASI İLGİNÇ"

İlk defa bu kadar taşla karşılaştığını söyleyen Dr. Taşdöven, "Ben yaklaşık 15 yıldır bu işin içindeyim, bu kadar çok fazla sayıda safra kesesi taşıyla karşılaşmadım. Tek bir kese içinde bu kadar taşın olması ve taşa rağmen hastanın şikayeti olmaması ilginçti" dedi.