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Haberler Galeri Mide şikayetiyle gitti! Safra kesesinden 1250 taş çıktı: Doktordan kritik kanser uyarısı

Mide şikayetiyle gitti! Safra kesesinden 1250 taş çıktı: Doktordan kritik kanser uyarısı

Ali Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyata alınan 47 yaşındaki Nermin A.'nın safra kesesinden 1250'nin üzerinde taş çıkarıldı. İlk kez bu kadar fazla taşla karşılaştığını ifade eden Dr. İlhan Taşdöven, taşlarla kendi adını yazdı. O şikayetiniz varsa aman dikkat! Dr. Taşdöven "Kanserleşmeye de neden olabildiği için en kısa sürede çözüme kavuşturulmalı." sözleriyle uyardı. İşte ayrıntılar…

DHA
Giriş Tarihi: 17.05.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 09:58
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Mide şikayetiyle gitti! Safra kesesinden 1250 taş çıktı: Doktordan kritik kanser uyarısı

ZBEÜ Genel Cerrahi Polikliniğine mide şişkinliği rahatsızlığıyla müracaat eden Neriman A.'nın muayenesinde safra kesesinde taş olduğu belirlendi.

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Mide şikayetiyle gitti! Safra kesesinden 1250 taş çıktı: Doktordan kritik kanser uyarısı

DOKTOR BİLE ŞAŞIRDI

Dr. İlhan Taşdöven ve ameliyat ekibi, Nermin A.'nın safra kesesinden çıkan taş miktarını görünce şaşkına döndü.

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Mide şikayetiyle gitti! Safra kesesinden 1250 taş çıktı: Doktordan kritik kanser uyarısı

1250 TAŞ ÇIKARILDI

Nermin A.'nın safra kesesinden 1250 taş çıkarıldı. Dr. Taşdöven taşlarla kendi ismini yazdı.

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Mide şikayetiyle gitti! Safra kesesinden 1250 taş çıktı: Doktordan kritik kanser uyarısı

"ŞİKAYETİ OLMAMASI İLGİNÇ"

İlk defa bu kadar taşla karşılaştığını söyleyen Dr. Taşdöven, "Ben yaklaşık 15 yıldır bu işin içindeyim, bu kadar çok fazla sayıda safra kesesi taşıyla karşılaşmadım. Tek bir kese içinde bu kadar taşın olması ve taşa rağmen hastanın şikayeti olmaması ilginçti" dedi.

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Mide şikayetiyle gitti! Safra kesesinden 1250 taş çıktı: Doktordan kritik kanser uyarısı

'BU KADAR FAZLA TAŞLA KARŞILAŞMIYORUZ'

Bu kadar fazla taşla karşılaşmadıklarını belirten Taşdöven, "Ameliyatta safra kesesini çıkarttıktan sonra içinde 1250 taş tespit ettik. Bu kadar fazla taşla karşılaşmıyoruz ameliyatlarımızda. 2-3 santimi bulan taşlarla karşılaştık ama sayı olarak bu kadar fazla taşı olan ve şikayet yaratmayan hastalarla karşılaşmadık" diye konuştu.