17 Mayıs 2022, Salı
Mide şikayetiyle gitti! Safra kesesinden 1250 taş çıktı: Doktordan kritik kanser uyarısı
Ali Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyata alınan 47 yaşındaki Nermin A.'nın safra kesesinden 1250'nin üzerinde taş çıkarıldı. İlk kez bu kadar fazla taşla karşılaştığını ifade eden Dr. İlhan Taşdöven, taşlarla kendi adını yazdı. O şikayetiniz varsa aman dikkat! Dr. Taşdöven "Kanserleşmeye de neden olabildiği için en kısa sürede çözüme kavuşturulmalı." sözleriyle uyardı. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 17.05.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 09:58
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