İzmir'de CHP'li belediyeden çevre skandalı! Derelere ve körfeze temiz diye kirli su verilmiş

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevre skandallarına yenisini ekledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde belediyeye bağlı su ve kanalizasyon şirketi İZSU tarafından işletilen 70 arıtma tesisinden 40'ında çevre izin belgesi bulunmadığı ortaya çıktı. Tesislerden alınan örneklerde ise arıtıldı diye körfeze ve derelere verilen suyun yeterince arıtılmadığı ortaya çıktı.