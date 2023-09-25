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İzmir'de CHP'li belediyeden çevre skandalı! Derelere ve körfeze temiz diye kirli su verilmiş

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevre skandallarına yenisini ekledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde belediyeye bağlı su ve kanalizasyon şirketi İZSU tarafından işletilen 70 arıtma tesisinden 40'ında çevre izin belgesi bulunmadığı ortaya çıktı. Tesislerden alınan örneklerde ise arıtıldı diye körfeze ve derelere verilen suyun yeterince arıtılmadığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 25.09.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 09:13
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İzmir’de CHP’li belediyeden çevre skandalı! Derelere ve körfeze temiz diye kirli su verilmiş

Tunç Soyer Başkanlığındaki İzmir Büyükşehir Belediyesi, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz aylarda İZSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilen arıtma tesislerinde denetim yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü, 70 tesisten 40'ının çevre izin belgesi olmadığını belirledi.

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İzmir’de CHP’li belediyeden çevre skandalı! Derelere ve körfeze temiz diye kirli su verilmiş

Bunun üzerine Bakanlık, İZSU Genel Müdürlüğü'ne Çevre Kanunu uyarınca 5 milyon 260 bin lira para cezası kesti. Ardından da eksikleri tamamlaması için 3 ay süre verdi.

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İzmir’de CHP’li belediyeden çevre skandalı! Derelere ve körfeze temiz diye kirli su verilmiş

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Geçtiğimiz aylarda İzmir'de yaşanan ve ülke genelinde büyük yankı uyandıran çevre skandalı, hafızalardaki tazeliğini korurken Soyer'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı İZSU Genel Müdürlüğü ikinci bir çevre skandalına daha imza attı.

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İzmir’de CHP’li belediyeden çevre skandalı! Derelere ve körfeze temiz diye kirli su verilmiş

70 TESİSTEN NUMUNE ALINDI
Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, geçtiğimiz Temmuz ayında İZSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan 70 arıtma tesisinde yeniden denetim yaptı. Yapılan denetimler sırasında arıtma tesislerinin çıkış sularından numuneler alınıp test için akredite laboratuvarlara gönderildi.

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İzmir’de CHP’li belediyeden çevre skandalı! Derelere ve körfeze temiz diye kirli su verilmiş

İZSU DA ŞAHİT NUMUNESİ ALDI
Denetimler sırasında İZSU Genel Müdürlüğü'nün teknik elemanları da hazır bulundu. İleride herhangi bir tartışmaya meydan verilmemesi adına bakanlığın numune aldığı yerlerden İZSU ekipleri de 'şahit' sıfatı ile numune alıp test için kendi laboratuvarlarına gönderdi.