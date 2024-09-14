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Haberler Galeri Mevlid Kandili Mesajları dualı 2024 | Büyüklere, aileye, arkadaşa resimli kandil mesajları...

Mevlid Kandili Mesajları dualı 2024 | Büyüklere, aileye, arkadaşa resimli kandil mesajları...

İslam dünyasında Peygamber Efendimizin doğumunu simgeleyen Mevlid Kandili, milyonlarca kişi tarafından dualar ve ibadetlerle karşılanırken, kandil mesajları da elden ele dolaşmaya başladı. Kısa, öz ve dualarla zenginleştirilmiş Mevlid Kandili mesajları, sevdiklerine bu mübarek günü hatırlatmak isteyenler için tercih ediliyor.

Giriş Tarihi: 14.09.2024 08:50 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 08:50
Mevlid Kandili Mesajları dualı 2024 | Büyüklere, aileye, arkadaşa resimli kandil mesajları...

Mevlid Kandili, 14 Eylül Cumartesi günü idrak edilecek. Birlik ve beraberliğin vurgulandığı bu özel gecede, Müslümanlar manevi atmosferi dualar, ayetler ve hadislerle zenginleştirirken, sosyal medya üzerinden kandil mesajlarını paylaşma hazırlığı yapıyor. Dualı, ayetli ve hadisli kandil mesajları, sevdiklerine bu anlamlı günü hatırlatmak isteyenler için sıkça tercih ediliyor. Mevlid Kandili'ne dair en güzel mesajlar ve sözler...

Mevlid Kandili Mesajları dualı 2024 | Büyüklere, aileye, arkadaşa resimli kandil mesajları...

"Yaratılmış olan her şeyin Mevlid kandili mübarek olsun."

Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller. Mevlid Kandili Peygamber efendimizin Hz. Muhammed (s.a.v) doğduğu gündür. Rabbim bizleri gönüllerin sultanına komşu eylesin. Hayırlı Kandiller.

Mevlid Kandili Mesajları dualı 2024 | Büyüklere, aileye, arkadaşa resimli kandil mesajları...

"Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Mevlid'ini tebrik ediyor, alemlere rahmet Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum."

Kandiliniz mübarek olsun. Yüce rabbim bütün dualarınızı kabul etsin. Mevlid Kandiliz Mübarek olsun...

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kadir geceniz hayırlara vesile olsun. Kandil gecesinin kıymeti çoktur.

Kur'an dan değerli bir kitap yoktur. İslami şiirler düşmana ok'tur. Kandil kıymetlidir gafletten uyan...

Mevlid Kandili Mesajları dualı 2024 | Büyüklere, aileye, arkadaşa resimli kandil mesajları...

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

"Erdemin, güler yüzün, iyi davranışın evrensel örneği Peygamberimiz Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümündeyiz. Mevlid Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. "

"Alemlere Rahmet Hz. Peygamberimizin (sav)dünyayı şereflendirdiği kutlu gecenin ülkemiz ve tüm İslam aleminin birlik ve dirliğine vesile olması dileğiyle.Mevlid Kandili'nin İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa sağlık,rahmet,bereket getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim."

Mevlid Kandili Mesajları dualı 2024 | Büyüklere, aileye, arkadaşa resimli kandil mesajları...

Bütün kainatı nurla dolduran Peygamberimiz Hz.Muhammed'in(s.a.s) ahlakının örnek olması temennisiyle... Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun

Kur'an dan değerli bir kitap yoktur. İslami şiirler düşmana ok'tur. Kandil kıymetlidir gafletten uyan...

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.