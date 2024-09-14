14 Eylül 2024, Cumartesi
Mevlid Kandili Mesajları dualı 2024 | Büyüklere, aileye, arkadaşa resimli kandil mesajları...
İslam dünyasında Peygamber Efendimizin doğumunu simgeleyen Mevlid Kandili, milyonlarca kişi tarafından dualar ve ibadetlerle karşılanırken, kandil mesajları da elden ele dolaşmaya başladı. Kısa, öz ve dualarla zenginleştirilmiş Mevlid Kandili mesajları, sevdiklerine bu mübarek günü hatırlatmak isteyenler için tercih ediliyor.
Giriş Tarihi: 14.09.2024 08:50 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 08:50