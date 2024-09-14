Mevlid Kandili Mesajları dualı 2024 | Büyüklere, aileye, arkadaşa resimli kandil mesajları...

Mevlid Kandili, 14 Eylül Cumartesi günü idrak edilecek. Birlik ve beraberliğin vurgulandığı bu özel gecede, Müslümanlar manevi atmosferi dualar, ayetler ve hadislerle zenginleştirirken, sosyal medya üzerinden kandil mesajlarını paylaşma hazırlığı yapıyor. Dualı, ayetli ve hadisli kandil mesajları, sevdiklerine bu anlamlı günü hatırlatmak isteyenler için sıkça tercih ediliyor. Mevlid Kandili'ne dair en güzel mesajlar ve sözler...