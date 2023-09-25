MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 🕌 | 🌹 26 Eylül 2023 En güzel, anlamlı, dualı, hadisli kandil mesajları ve sözleri...

Müslümanlar için önemli bir manevi gün olan Mevlid Kandili, bu yıl Hicri takvime göre 26 Eylül'de kutlanacak. Hazreti Muhammed'in doğumunu anma amacıyla idrak edilen bu özel gün, insanların dualarını ederek, sevgi ve hoşgörüyü paylaşarak geçirdikleri bir zaman dilimidir. İşte, en güzel dualı, hadisli Mevlid Kandili mesajları 2023!