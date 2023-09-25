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MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 🕌 | 🌹 26 Eylül 2023 En güzel, anlamlı, dualı, hadisli kandil mesajları ve sözleri...
Müslümanlar için önemli bir kandil gecesi olan Mevlid Kandili, 2023 yılında da heyecanla bekleniyor. Rebiyülevvel ayının 12. gecesine denk gelen Mevlid Kandili, bu yıl 26 Eylül Salı günü idrak edilecek. Bu önemli günü kutlamak için en güzel, anlamlı, resimli kandil mesajları araştırılmaya başlandı. İşte, sevdiklerinize gönderebileceğiniz Kandil mesajları...
Giriş Tarihi: 25.09.2023 21:03Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 21:10