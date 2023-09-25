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Haberler Galeri MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 🕌 | 🌹 26 Eylül 2023 En güzel, anlamlı, dualı, hadisli kandil mesajları ve sözleri...

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 🕌 | 🌹 26 Eylül 2023 En güzel, anlamlı, dualı, hadisli kandil mesajları ve sözleri...

Müslümanlar için önemli bir kandil gecesi olan Mevlid Kandili, 2023 yılında da heyecanla bekleniyor. Rebiyülevvel ayının 12. gecesine denk gelen Mevlid Kandili, bu yıl 26 Eylül Salı günü idrak edilecek. Bu önemli günü kutlamak için en güzel, anlamlı, resimli kandil mesajları araştırılmaya başlandı. İşte, sevdiklerinize gönderebileceğiniz Kandil mesajları...

Giriş Tarihi: 25.09.2023 21:03 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 21:10
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MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 🕌 | 🌹 26 Eylül 2023 En güzel, anlamlı, dualı, hadisli kandil mesajları ve sözleri...

Müslümanlar için önemli bir manevi gün olan Mevlid Kandili, bu yıl Hicri takvime göre 26 Eylül'de kutlanacak. Hazreti Muhammed'in doğumunu anma amacıyla idrak edilen bu özel gün, insanların dualarını ederek, sevgi ve hoşgörüyü paylaşarak geçirdikleri bir zaman dilimidir. İşte, en güzel dualı, hadisli Mevlid Kandili mesajları 2023!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 🕌 | 🌹 26 Eylül 2023 En güzel, anlamlı, dualı, hadisli kandil mesajları ve sözleri...

🌹 MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 🌹

Mevlid Kandili'nin tüm Müslümanlara huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dilerim. Hayırlı kandiller!

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MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 🕌 | 🌹 26 Eylül 2023 En güzel, anlamlı, dualı, hadisli kandil mesajları ve sözleri...

Bu mübarek günde dualarımızın kabul olmasını dilerim. Mevlid Kandili'niz mübarek olsun.

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MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 🕌 | 🌹 26 Eylül 2023 En güzel, anlamlı, dualı, hadisli kandil mesajları ve sözleri...

Peygamber Efendimizin doğduğu bu özel günde, sevgi ve hoşgörü dolu bir hayat sürmeyi kendimize ilke edinelim. Mevlid Kandili'niz mübarek olsun.

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MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 🕌 | 🌹 26 Eylül 2023 En güzel, anlamlı, dualı, hadisli kandil mesajları ve sözleri...

Mevlid Kandili, sevgi ve iyilik dolu bir günün başlangıcıdır. Tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dilerim.