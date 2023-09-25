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Bu testi sadece dahiler çözebiliyor! Resimdeki farklı balonu 7 saniyede bulabilen neredeyse çıkmıyor

Bu optik illüzyon testi IQ seviyenizi belirliyor! Resimdeki farklı olan nesneyi saniyeler içerisinde bulabilmek için yüksek IQ seviyesine sahip olmak gerekiyor. Peki ya siz bu resimdeki farklı sıcak hava balonunu bulabildiniz mi?

Giriş Tarihi: 25.09.2023 17:14 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 17:14
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Bu testi sadece dahiler çözebiliyor! Resimdeki farklı balonu 7 saniyede bulabilen neredeyse çıkmıyor

Optik illüzyonlu bir zeka testi ile daha sizlerleyiz. Yukarıdaki resimde birden fazla sıcak hava balonu görseli yer alıyor. Bu görsellerden biri ise diğerlerinden farklı. Sizlerden istenen ise farklı olan sıcak hava balonunu 7 saniyelik süre içerisinde bulmanız. Bu testi 7 saniyede geçmek için dahi olmanız gerekiyor. Peki ya siz ilk bakışta farklı olan sıcak hava balonunu görebildiniz mi? Kendine güvenenler için süre şimdi başlıyor.

Resimdeki farklı olan sıcak hava balonunu göremediyseniz, işte bulmacanın doğru yanıtı:

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Bu testi sadece dahiler çözebiliyor! Resimdeki farklı balonu 7 saniyede bulabilen neredeyse çıkmıyor

Resimdeki farklı sıcak hava balonunu 7 saniyeden kısa sürede bulanları tebrik ederiz. Eğer bu testi 7 saniye içerisinde geçemediyseniz, işte farklı sıcak hava balonu bulmacasının doğru yanıtı:

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Bu testi sadece dahiler çözebiliyor! Resimdeki farklı balonu 7 saniyede bulabilen neredeyse çıkmıyor

Bu optik illüzyon testinde, boş bir zeminin üzerinde birçok kuş bulunuyor. Ayrıca kuşların arasında gizli bir baykuş da yer alıyor. Optik illüzyon testinde istenilen, gizli baykuşun 5 saniyede bulunması oluyor. Ancak diğer kuş türünün yoğunluk olması işleri zorlaştırabiliyor.

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Bu testi sadece dahiler çözebiliyor! Resimdeki farklı balonu 7 saniyede bulabilen neredeyse çıkmıyor

Bu nedenle sadece zeki insanların 5 saniyede gizli baykuşu bulabilecekleri de iddia ediliyor. İşte söz konusu zeki insanların belli olduğunun iddia edildiği optik illüzyon testi;

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Bu testi sadece dahiler çözebiliyor! Resimdeki farklı balonu 7 saniyede bulabilen neredeyse çıkmıyor

OPTİK İLLÜZYON SONUCU

Zeki insanların 5 saniyede gizli baykuşu bulabileceklerinin iddia edildiği bu optik illüzyon testinde birçok kuş bulunuyor. Bu nedenle pek çok kişi gizli baykuşu ayırt edemiyor. İşte gizli baykuşu bulamayanlar için optik illüzyon testindeki yeri;