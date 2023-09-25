Bu testi sadece dahiler çözebiliyor! Resimdeki farklı balonu 7 saniyede bulabilen neredeyse çıkmıyor

Optik illüzyonlu bir zeka testi ile daha sizlerleyiz. Yukarıdaki resimde birden fazla sıcak hava balonu görseli yer alıyor. Bu görsellerden biri ise diğerlerinden farklı. Sizlerden istenen ise farklı olan sıcak hava balonunu 7 saniyelik süre içerisinde bulmanız. Bu testi 7 saniyede geçmek için dahi olmanız gerekiyor. Peki ya siz ilk bakışta farklı olan sıcak hava balonunu görebildiniz mi? Kendine güvenenler için süre şimdi başlıyor.

Resimdeki farklı olan sıcak hava balonunu göremediyseniz, işte bulmacanın doğru yanıtı: