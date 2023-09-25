HaberlerGaleriBu testi sadece dahiler çözebiliyor! Resimdeki farklı balonu 7 saniyede bulabilen neredeyse çıkmıyor
Bu testi sadece dahiler çözebiliyor! Resimdeki farklı balonu 7 saniyede bulabilen neredeyse çıkmıyor
Bu optik illüzyon testi IQ seviyenizi belirliyor! Resimdeki farklı olan nesneyi saniyeler içerisinde bulabilmek için yüksek IQ seviyesine sahip olmak gerekiyor. Peki ya siz bu resimdeki farklı sıcak hava balonunu bulabildiniz mi?
Giriş Tarihi: 25.09.2023 17:14Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 17:14