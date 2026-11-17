Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye 68 kilogram yağışın düştüğü ilçede birçok cadde ve sokak göle dönerken bazı iş yerlerini su bastı.

ZEMİN VE BODRUM KATLARDAKİ İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran sağanak, ilçe genelinde su baskınlarına yol açtı. Rögarların yetersiz kalması nedeniyle birçok cadde ve sokak sular altında kalırken zemin ve bodrum katlardaki bazı iş yerlerine su doldu.