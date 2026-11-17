Metrekareye 68 kilogram yağış düştü! Hayat felç: Vatandaşlar mahsur kaldı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye 68 kilogram yağışın düştüğü ilçede rögarların yetersiz kalması sonucu cadde ve sokaklar sular altında kalırken, zemin ve bodrum kattaki iş yerlerine su dolmasıyla bazı vatandaşlar içeride mahsur kaldı.
METREKAREYE 68 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye 68 kilogram yağışın düştüğü ilçede birçok cadde ve sokak göle dönerken bazı iş yerlerini su bastı.
ZEMİN VE BODRUM KATLARDAKİ İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran sağanak, ilçe genelinde su baskınlarına yol açtı. Rögarların yetersiz kalması nedeniyle birçok cadde ve sokak sular altında kalırken zemin ve bodrum katlardaki bazı iş yerlerine su doldu.
BAZI VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI
Su baskınına yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinde mahsur kaldı.
SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ
Yağışla birlikte yollarda oluşan su birikintileri, trafik akışını aksattı. Sürücüler, suyla kaplanan caddelerde araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
YAYALAR YÜRÜMEKTE ZORLANDI
Yayalar da su basan kaldırımlarda ve sokaklarda yürümekte zor anlar yaşadı.