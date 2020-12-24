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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Meteoroloji'den son dakika kar uyarıs��! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 24 Aralık Perşembe hava durumu Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 24 Aralık Perşembe hava durumu Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 24 Aralık Perşembe hava durumu... Meteoroloji, 24 Aralık hava durumu tahminlerini duyurdu. Hava sıcaklığında yaşanan düşüşün ardından Meteoroloji, Ankara için hafif kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, Ankara, Bolu, Karabük ve Çankırı'nın batısında hafif kar yağışı bekleniyor. Giriş Tarihi: 24.12.2020 06:29 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 06:36
Meteoroloji'den vatandaşlara kar uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun bazı bölümlerinde kar yağışları bekleniyor.
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MGM'den gelen son tahminlere göre perşembe günü hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. İşte, 24 Aralık Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son dakika değerlendirmeler ile belli oldu. Son tahminlere göre, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya, Bolu, Ankara ve Çankırı'nın batı çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Düzce çevrelerinde karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Ankara, Bolu, Karabük ve Çankırı'nın batısında hafif kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK? MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, yarın (perşembe) sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. EDİRNE 2°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL 7°C, 13°C Çok bulutlu