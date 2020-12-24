Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 24 Aralık Perşembe hava durumu

Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son dakika değerlendirmeler ile belli oldu. Son tahminlere göre, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya, Bolu, Ankara ve Çankırı'nın batı çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Düzce çevrelerinde karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Ankara, Bolu, Karabük ve Çankırı'nın batısında hafif kar şeklinde olması bekleniyor.