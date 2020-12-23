Aç kalan kurt şehre indi! Görenleri şoke eden anlar

Son dakika haberleri... Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorluk çeken kurt ilçe merkezine inerek yiyecek aradı. Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatı da olumsuz etkiledi.

İşte vahşi doğana görünce gözlerinize inanamayacağız o kareler...