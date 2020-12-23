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Aç kalan kurt şehre indi! Görenleri şoke eden anlar

Son dakika haberleri... Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorluk çeken kurt ilçe merkezine inerek yiyecek aradı. Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatı da olumsuz etkiledi.

İşte vahşi doğana görünce gözlerinize inanamayacağız o kareler...

Giriş Tarihi: 23.12.2020 22:39 Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 22:42
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Aç kalan kurt şehre indi! Görenleri şoke eden anlar

Sarıkamış ilçesinde yiyecek bulmakta zorluk çeken bir kurt, İnönü Mahallesi Hükümet Konağı önüne kadar geldi.

Burada yiyecek arayan kurt cep telefonu ve güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Aç kalan kurt şehre indi! Görenleri şoke eden anlar

Bir süre araçların arasında gezinen kurt daha sonra askeri alan içine girerek gözden kayboldu.

Merkeze bağlı Yalınkaya köyü yakınlarında da yiyecek arayan kurt ve tilki objektiflere takıldı.

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Aç kalan kurt şehre indi! Görenleri şoke eden anlar

Köy yakınlarında yiyecek arayan bir kurt avını yerken görüntüledi.

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Aç kalan kurt şehre indi! Görenleri şoke eden anlar

Bu arada aynı bölgede bir tilki yiyecek aradı.

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Aç kalan kurt şehre indi! Görenleri şoke eden anlar

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