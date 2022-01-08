Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı | İstanbul'da hava bugün nasıl? 8 Ocak Cumartesi hava durumu

Meteoroloji tarafından hafta sonu hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre, Antalya ve Muğla için sarı kod uyarısı verildi. Sağanak yağışların batı bölgelerinde devam etmesi bekleniyor. Pazar günü ise kar yağışı yeniden etkisini gösterecek.

Giriş Tarihi: 08.01.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 11:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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