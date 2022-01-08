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Haberler Galeri Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı | İstanbul'da hava bugün nasıl? 8 Ocak Cumartesi hava durumu

Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı | İstanbul'da hava bugün nasıl? 8 Ocak Cumartesi hava durumu

Meteoroloji tarafından hafta sonu hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre, Antalya ve Muğla için sarı kod uyarısı verildi. Sağanak yağışların batı bölgelerinde devam etmesi bekleniyor. Pazar günü ise kar yağışı yeniden etkisini gösterecek.

Giriş Tarihi: 08.01.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 11:38
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Meteoroloji’den sağanak ve kar yağışı uyarısı | İstanbul’da hava bugün nasıl? 8 Ocak Cumartesi hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz (Burdur hariç), Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), Manisa ve Konya çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji’den sağanak ve kar yağışı uyarısı | İstanbul’da hava bugün nasıl? 8 Ocak Cumartesi hava durumu

TRAKYA İÇİN SAĞANAK UYARISI
Yağışların; Edirne ve Kırklareli il geneli, Tekirdağ'ın iç kesimleri, Çanakkale'nin Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada ilçeleri ile gece saatlerinde Antalya'nın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji’den sağanak ve kar yağışı uyarısı | İstanbul’da hava bugün nasıl? 8 Ocak Cumartesi hava durumu
Bugün yurdun batı kesimlerinde yağış etkili olacak. Yağışların Güney Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Kalan kesimlerde ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
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Meteoroloji’den sağanak ve kar yağışı uyarısı | İstanbul’da hava bugün nasıl? 8 Ocak Cumartesi hava durumu
Yarın ise Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz'in kıyı kesimi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Kalan kesimlerde yağış bekleniyor. Yağışlar Güney Ege, Doğu ve Batı Akdeniz'de sağanak, Doğu Anadolu'nun batısında kar şeklinde olacak.
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Meteoroloji’den sağanak ve kar yağışı uyarısı | İstanbul’da hava bugün nasıl? 8 Ocak Cumartesi hava durumu

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE
Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.