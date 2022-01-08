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İstanbul'da kan donduran olay! Canlı canlı mezara gömdüler! Mağdurların ifadesi tüyleri ürpertti

İstanbul'da yeni yılın ilk gününde karıştıkları kavganın ardından kaçırılıp silahla vurulan iki kişi, canlı canlı gömüldükleri mezardan şans eseri kurtularak hayatta kaldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Mezara gömülen mağdurlardan Ali K.Ç.'nin ifadesine ulaşıldı: "Bize önce mezar kazdırdılar. Sonra kafamız dışarıda kalacak şekilde bizi gömdüler. O sırada uyuşturucu madde bile içtiler. Bizi ölüme terk edip olay yerinden ayrıldılar. Yarım saat mezardan çıkmak için uğraştık."

Giriş Tarihi: 08.01.2022 10:37 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 10:42
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İstanbul’da kan donduran olay! Canlı canlı mezara gömdüler! Mağdurların ifadesi tüyleri ürpertti

Beyoğlu'nda bir apartta kalan Ali K.Ç. (39) ile Muhammet Ç. (36), apart sahibi Abdullah A. ile 31 Aralık'ta kira parası nedeniyle tartıştı. İkili arasındaki gerginlik, Ali K.Ç.'nin markete emanet için bıraktığı lüks saatin Abdullah A. tarafından satın alınmasıyla daha da tırmandı.

Fotoğraftaki:

Zanlı Abdullah A.

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İstanbul’da kan donduran olay! Canlı canlı mezara gömdüler! Mağdurların ifadesi tüyleri ürpertti
Apart sahibini darp edip olay yerinden ayrılan iki arkadaş, yeni yılın ilk saatlerinde Şişhane'de gezerken, içinde Abdullah A. ve arkadaşları Mücahit B., Fırat A. ve Güven E.'nin bulunduğu araçtan silahlı saldırıya uğradı. Mücahit B., ayağı ve omzundan vurduğu iki arkadaşı araca aldı ve direksiyonu Eyüpsultan'daki ormanlık alana kırdı.
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İstanbul’da kan donduran olay! Canlı canlı mezara gömdüler! Mağdurların ifadesi tüyleri ürpertti
Ve dehşet dolu dakikalar başladı. Araçtaki kazma ve kürekle iki arkadaşa mezar kazdıran Abdullah A., mezar kazma işlemi bittikten sonra ikiliyi boyunlarına kadar mezara gömdü.
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İstanbul’da kan donduran olay! Canlı canlı mezara gömdüler! Mağdurların ifadesi tüyleri ürpertti

MAĞDURUN İFADESİNE SABAH ULAŞTI

İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından kurtarılan Mağdur Ali K.Ç.'nin işte o çarpıcı ifadesine SABAH ulaştı: "Ben Abdullah A.'ya bin 500 lira borç vermiştim. 31 Aralık saat 21.00 sularında apart sahibi bu şahıs Muhammet Ç. ile beni apart odasını daha pahalıya kiralamak için bizi buradan çıkartmak istedi. Ben de borcunu ver o zaman çıkarız dedim. Apartın resepsiyonunda tartışmaya başladık. Aramızda kavga yaşandı. Yılbaşı gecesi saat 02.00 sıralarında Abdullah A. arkadaşlarıyla birlikte yanımıza geldi. Aramızda yine arbede yaşandı. Ayağımızın yanına doğru ateş ettiler. Daha sonra uzaklaştılar.

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İstanbul’da kan donduran olay! Canlı canlı mezara gömdüler! Mağdurların ifadesi tüyleri ürpertti

13 NUMARALI ODADA DEHŞET

Gece saat 05.00 sıralarında Muhammet Ç. ile aparta gittik. Apart sahibi Abdullah A. 13 numaralı odadaymış. Odanın içinde arkadaşları da vardı. Burada yine arbede yaşandı. Mücahit B. isimli kişi bana ve arkadaşıma kurşun sıkarak yaraladı. Kurşunlardan biri koluma isabet etti. Muhammed Ç.'nin ise bel kısmına mermi isabet etti. Ardından bizi darp etmeye devam ettiler. Cep telefonlarımızı ve kimliklerimizi aldılar. Abdullah A. güvenlik kamera kayıtlarının olduğu harddiski resepsiyondaki akvaryumun içine atmış. Sonrasında ise onu alıp yok ettiğini duydum.