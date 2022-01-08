İstanbul’da kan donduran olay! Canlı canlı mezara gömdüler! Mağdurların ifadesi tüyleri ürpertti

13 NUMARALI ODADA DEHŞET

Gece saat 05.00 sıralarında Muhammet Ç. ile aparta gittik. Apart sahibi Abdullah A. 13 numaralı odadaymış. Odanın içinde arkadaşları da vardı. Burada yine arbede yaşandı. Mücahit B. isimli kişi bana ve arkadaşıma kurşun sıkarak yaraladı. Kurşunlardan biri koluma isabet etti. Muhammed Ç.'nin ise bel kısmına mermi isabet etti. Ardından bizi darp etmeye devam ettiler. Cep telefonlarımızı ve kimliklerimizi aldılar. Abdullah A. güvenlik kamera kayıtlarının olduğu harddiski resepsiyondaki akvaryumun içine atmış. Sonrasında ise onu alıp yok ettiğini duydum.