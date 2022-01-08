HaberlerGaleriİstanbul'da kan donduran olay! Canlı canlı mezara gömdüler! Mağdurların ifadesi tüyleri ürpertti
İstanbul'da kan donduran olay! Canlı canlı mezara gömdüler! Mağdurların ifadesi tüyleri ürpertti
İstanbul'da yeni yılın ilk gününde karıştıkları kavganın ardından kaçırılıp silahla vurulan iki kişi, canlı canlı gömüldükleri mezardan şans eseri kurtularak hayatta kaldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Mezara gömülen mağdurlardan Ali K.Ç.'nin ifadesine ulaşıldı: "Bize önce mezar kazdırdılar. Sonra kafamız dışarıda kalacak şekilde bizi gömdüler. O sırada uyuşturucu madde bile içtiler. Bizi ölüme terk edip olay yerinden ayrıldılar. Yarım saat mezardan çıkmak için uğraştık."
Giriş Tarihi: 08.01.2022 10:37Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 10:42