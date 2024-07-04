04 Temmuz 2024, Perşembe
Meteorolojiden o illere sarı kodlu uyarı! Yaz sıcakları yerini sağanak yağışlara bıraktı: Sel ve su baskınlarına dikkat!
Türkiye yaz sıcaklığına bir süre ara verecek. Meteorolojiden gelen haberlere göre, sıcak hava yerini sağanak yağışa bırakıyor. Buna göre Marmara'da İstanbul dahil birçok kent için sağanak yağış alarmı verildi. MGM'den yapılan açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor." ifadeleri kullandı.
Giriş: 04.07.2024 15:18 Güncelleme: 04.07.2024 19:26
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