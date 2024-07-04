Meteorolojiden o illere sarı kodlu uyarı! Yaz sıcakları yerini sağanak yağışlara bıraktı: Sel ve su baskınlarına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege ve İç Ege'nin güney kesimleri, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve güneydoğu kesimleri, (Rize ve Artvin hariç) Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.