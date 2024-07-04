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Çöp evini temizlemeye gelen ekibe bıçakla saldırdı

Bursa'da 'çöp ev' haline getirdiği evini temizlemeye gelen belediye ekiplerine bıçak çekerek direnen Feyzullah Yasa (68), kendisini ikna etmeye çalışan polis memuru T.K.'yi kolundan bıçakladı. Şüpheli, polisler tarafından güçlükle yakalanıp gözaltına alındı.

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 14:22 Güncelleme: 04.07.2024 15:39
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Çöp evini temizlemeye gelen ekibe bıçakla saldırdı

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi. 'Çöp ev' ihbarı alan Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ürünlü Caddesi'ndeki adrese geldi.

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Çöp evini temizlemeye gelen ekibe bıçakla saldırdı

Belediye ekiplerini karşısında gören, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ev sahibi Feyzullah Yasa, eline aldığı bıçakla belediye ekiplerini tehdit ederek içeri almadı.

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Çöp evini temizlemeye gelen ekibe bıçakla saldırdı

Binaya giremeyen ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine polisler sevk edildi. Yasa, kendisini ikna etmeye çalışan polis memuru T.H.'yi kapıyı açmaya çalıştığı sırada kolundan bıçakladı.

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Çöp evini temizlemeye gelen ekibe bıçakla saldırdı

Bölgeye takviye ekipler sevk edilirken, yaralı polis memuru, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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Çöp evini temizlemeye gelen ekibe bıçakla saldırdı

BİBER GAZI SIKAN POLİSLERE DE SALDIRDI

Polis ekipleri direnmeye devam eden Feyzullah Yasa'yı, camı kırık pencereden sıktıkları biber gazıyla etkisiz hale getirmek istedi.