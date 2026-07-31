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Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına etkili olacak, sıcaklıklar artacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 il için yayımladığı sarı kodlu uyarının ardından uzmanlar Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin arttığını bildirdi. Önümüzdeki hafta ise İstanbul'da sıcaklığın 40 dereceye, Güneydoğu Anadolu'da ise 44 dereceye ulaşmasının beklendiği açıklandı.

Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına etkili olacak, sıcaklıklar artacak 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 11 il için fırtına nedeniyle sarı kodlu uyarı gelirken, uzmanlardan da orman yangınları ve aşırı sıcaklara karşı peş peşe açıklamalar geldi. Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın hızının saatte 70 kilometreye ulaşması beklenirken, önümüzdeki hafta Perşembe günü termometrelerin İstanbul'da 40 dereceyi, Güneydoğu'da ise 44 dereceyi görerek bu yılın rekorunu kırması öngörülüyor.

EGE VE MARMARA İÇİN FIRTINA VE SICAKLIK ALARMI

A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, vatandaşları bekleyen tehlikeleri ve hava durumuna dair kritik detayları tek tek anlattı.

Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına etkili olacak, sıcaklıklar artacak 2

YEŞİL VATAN İÇİN RÜZGAR TEHDİDİ

Orman yangınlarıyla mücadelede rüzgarın en büyük engel olduğunu vurgulayan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Özellikle ısınan bölgelerimiz yani Ege ve Akdeniz'de artık sıcaklıklar 40 derecelere yaklaştı ve yer yer üzerine çıkıyor. Düşen nem değerleri, ormandaki o yakıtın yani bitki örtüsünün sıcaklıkla birlikte çok basit bir şekilde alev alacak kuruluğa erişmesine neden oldu. Yangın başladıktan sonra da rüzgar çok etkili oluyor. Avrupa'nın doğusundaki yüksek basınç alanından kaynaklı olarak Rusya üzerinden gelen bir akış, Poyrazdan esen bir rüzgar var," ifadelerini kullandı.

Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına etkili olacak, sıcaklıklar artacak 3

11 İLDE FIRTINA ALARMI: HIZI 70 KİLOMETREYE ÇIKACAK

Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın şiddetini artıracağını belirten Adil Tek, "Bu rüzgar özellikle Marmara'da etkili olacak ve yangın olan alanlarda, Ege'de etkisini sürdürecek. Bugün biraz daha kuvvetleniyor. Rüzgarın şiddeti zaman zaman saatte 40-50 kilometreye kadar çıkıyor. Batı bölgelerdeki bu etki Pazar gününe kadar sürecek ve şiddeti zaman zaman 80 kilometreye kadar ulaşacak. Saatte 62 kilometrenin üzerine çıkan rüzgarları biz fırtına olarak adlandırıyoruz," sözleriyle fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına etkili olacak, sıcaklıklar artacak 4

DENİZE GİRECEKLER DİKKAT: VALİLİK YASAK GETİREBİLİR

Hafta sonu planı yapanlar için Karadeniz kıyılarına yönelik risklere dikkat çeken Adil Tek, "İstanbul için şunu söyleyebiliriz ki; Karadeniz kıyısında riskler var. Bu hafta sonu denize girilmesine büyük olasılıkla yine Valilik tarafından yasak getirilecektir çünkü yüksek dalga boyları ve çeken akıntı riski oluşturuyor. Rüzgarlı hava Pazar gününe kadar devam edecek ve Marmara'da deniz ulaşımında aksamalar yapabilecek," şeklinde konuştu.

Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına etkili olacak, sıcaklıklar artacak 5

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KAVRULACAĞIZ: REKOR SICAKLIK GELİYOR

Sıcaklıkların önümüzdeki haftadan itibaren tavan yapacağını müjdeleyen Tek, "Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar artıyor. Önümüzdeki hafta Perşembe günü pik noktasına çıkacak. Perşembe günü ülkemizin en sıcak günlerinden birisi olacak ve böyle uzun soluklu bir sıcak hava dalgasını bu sene daha yaşamadık. İstanbul'da 40 derecelere yaklaşan, yer yer bazı ilçelerde 40 dereceyi gören değerler göreceğiz. Batıda hiç 40 dereceyi görmeyen yerlerde bu değerleri görmeye başlayacağız," ifadelerini kullandı.

Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına etkili olacak, sıcaklıklar artacak 6

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

Yurt genelindeki tabloyu detaylandıran Adil Tek, "Ege'de Aydın'da sıcaklıklar 41 dereceye çıkmış vaziyette. Akdeniz'de Antalya 39 dereceyi görüyor ancak nem değerleriyle birlikte hissedilen sıcaklık çok daha fazla olacak. İç Anadolu'da geceleri bir nebze daha rahat, vatandaşlar buraları tercih edebilir. Karadeniz'in doğusunda, Kaçkarlar'a doğru yerel sağanaklar var ama çok uzun soluklu değil. Güneydoğu Anadolu ise en sıcak bölgemiz; Batman'da termometreler 44 dereceyi görecek, tam bir 'damda yatma' havası hakim olacak," sözleriyle bölge bölge son durumu aktardı.

Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına etkili olacak, sıcaklıklar artacak 7

31 TEMMUZ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Yangınların gölgesindeki Ege Bölgesi başta olmak üzere, yurt genelinde beklenen sıcaklık verileri şu şekilde:

Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına etkili olacak, sıcaklıklar artacak 8

EGE BÖLGESİ (KRİTİK BÖLGE)

İZMİR: 36°C (Kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor, yangın riski en üst seviyede.)

AYDIN: 41°C (Kavurucu sıcaklıklar etkisini sürdürüyor.)

MUĞLA: 37°C (Az bulutlu ve açık, rüzgar etkili.)

DENİZLİ: 37°C (Sıcak hava ve düşük nem yangın riskini tetikliyor.)

MANİSA: 36°C (Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı verildi.)

AFYONKARAHİSAR: 28°C (İç kesimlerde gece sıcaklıkları bir nebze daha düşük.)

Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına etkili olacak, sıcaklıklar artacak 9

MARMARA BÖLGESİ

İSTANBUL: 29°C (Poyrazın etkisiyle fırtına uyarısı var, ulaşımda aksamalara dikkat.)

BURSA: 31°C (Az bulutlu ve açık.)

ÇANAKKALE: 30°C (Kuvvetli fırtına bekleniyor.)

Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına etkili olacak, sıcaklıklar artacak 10

DİĞER BÖLGELER

ANKARA: 29°C (Az bulutlu ve açık.)

ANTALYA: 39°C (Kuzeyli rüzgarlar sıcaklığı yukarı taşıyor.)

ADANA: 36°C (Yüksek nem oranı hissedilen sıcaklığı artırıyor.)

DİYARBAKIR: 43°C (Güneydoğu Anadolu'da rekor sıcaklıklar görülüyor.)

BATMAN: 44°C (Bölgenin en sıcak ili, damda yatma günleri devam ediyor.)

TRABZON: 26°C (Yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.)

Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına etkili olacak, sıcaklıklar artacak 11
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