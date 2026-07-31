Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına etkili olacak, sıcaklıklar artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 il için yayımladığı sarı kodlu uyarının ardından uzmanlar Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin arttığını bildirdi. Önümüzdeki hafta ise İstanbul'da sıcaklığın 40 dereceye, Güneydoğu Anadolu'da ise 44 dereceye ulaşmasının beklendiği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 11 il için fırtına nedeniyle sarı kodlu uyarı gelirken, uzmanlardan da orman yangınları ve aşırı sıcaklara karşı peş peşe açıklamalar geldi. Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın hızının saatte 70 kilometreye ulaşması beklenirken, önümüzdeki hafta Perşembe günü termometrelerin İstanbul'da 40 dereceyi, Güneydoğu'da ise 44 dereceyi görerek bu yılın rekorunu kırması öngörülüyor. EGE VE MARMARA İÇİN FIRTINA VE SICAKLIK ALARMI A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, vatandaşları bekleyen tehlikeleri ve hava durumuna dair kritik detayları tek tek anlattı.

YEŞİL VATAN İÇİN RÜZGAR TEHDİDİ Orman yangınlarıyla mücadelede rüzgarın en büyük engel olduğunu vurgulayan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Özellikle ısınan bölgelerimiz yani Ege ve Akdeniz'de artık sıcaklıklar 40 derecelere yaklaştı ve yer yer üzerine çıkıyor. Düşen nem değerleri, ormandaki o yakıtın yani bitki örtüsünün sıcaklıkla birlikte çok basit bir şekilde alev alacak kuruluğa erişmesine neden oldu. Yangın başladıktan sonra da rüzgar çok etkili oluyor. Avrupa'nın doğusundaki yüksek basınç alanından kaynaklı olarak Rusya üzerinden gelen bir akış, Poyrazdan esen bir rüzgar var," ifadelerini kullandı.

11 İLDE FIRTINA ALARMI: HIZI 70 KİLOMETREYE ÇIKACAK Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın şiddetini artıracağını belirten Adil Tek, "Bu rüzgar özellikle Marmara'da etkili olacak ve yangın olan alanlarda, Ege'de etkisini sürdürecek. Bugün biraz daha kuvvetleniyor. Rüzgarın şiddeti zaman zaman saatte 40-50 kilometreye kadar çıkıyor. Batı bölgelerdeki bu etki Pazar gününe kadar sürecek ve şiddeti zaman zaman 80 kilometreye kadar ulaşacak. Saatte 62 kilometrenin üzerine çıkan rüzgarları biz fırtına olarak adlandırıyoruz," sözleriyle fırtına uyarısında bulundu.

DENİZE GİRECEKLER DİKKAT: VALİLİK YASAK GETİREBİLİR Hafta sonu planı yapanlar için Karadeniz kıyılarına yönelik risklere dikkat çeken Adil Tek, "İstanbul için şunu söyleyebiliriz ki; Karadeniz kıyısında riskler var. Bu hafta sonu denize girilmesine büyük olasılıkla yine Valilik tarafından yasak getirilecektir çünkü yüksek dalga boyları ve çeken akıntı riski oluşturuyor. Rüzgarlı hava Pazar gününe kadar devam edecek ve Marmara'da deniz ulaşımında aksamalar yapabilecek," şeklinde konuştu.