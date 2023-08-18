Kuduz hastası hastaneden kaçtı, vatandaşlar paniğe kapıldı!

Burada bir odaya muhafaza için konulan genç, kilitli odanın kapısını açarak, hastanede bir kişinin cep telefonunu alıp kaçtı. Cep telefonu gasbedilen hasta yakının ihbarı üzerine hastane polisi, güvenlik kamerası incelemesinde cep telefonunu çalan kişinin kuduz teşhisi konulan Hasan Halil Faras, olduğunu tespit etti.