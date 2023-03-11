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Haberler Galeri Meteoroloji saat verdi: 58 ile yağmur ve fırtına uyarısı | Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu

Meteoroloji saat verdi: 58 ile yağmur ve fırtına uyarısı | Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu

Türkiye bugünden itibaren yağışlı ve fırtınalı havanın etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre cumartesi akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyi ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Marmara'da lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahmini...

Giriş Tarihi: 11.03.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 11:55
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Meteoroloji saat verdi: 58 ile yağmur ve fırtına uyarısı | Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Balkanlar üzerinden gelecek yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Meteoroloji saat verdi: 58 ile yağmur ve fırtına uyarısı | Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu

Cumartesi Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de, pazar Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz'de, pazartesi Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

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Meteoroloji saat verdi: 58 ile yağmur ve fırtına uyarısı | Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu

58 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji Genel müdürlüğü, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı.

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Meteoroloji saat verdi: 58 ile yağmur ve fırtına uyarısı | Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu

SARI VE TURUNCU KOD NEDİR?
Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır anlamına geliyor.

Turuncu kod - Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

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Meteoroloji saat verdi: 58 ile yağmur ve fırtına uyarısı | Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu

TOZ TAŞINIMI UYARISI
Rüzgarın, cumartesi yurt genelinde güney yönlerden lodos şeklinde kuvvetli, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde tam fırtına, pazar günü ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.