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Adana'da yarın okullar tatil mi? 13 Mart Pazartesi okullar tatil olacak mı?

"Adana'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerin can ve mal kaybına neden olduğu 10 ilde okulların 3 farklı kademede açılmasına karar verildi. Peki, Adana'da yarın okullar tatil mi? 13 Mart Pazartesi okullar tatil olacak mı?

Giriş Tarihi: 11.03.2023 08:33 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 16:57
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Adana’da yarın okullar tatil mi? 13 Mart Pazartesi okullar tatil olacak mı?

"Adana'da yarın okullar tatil mi? 13 Mart Pazartesi okullar tatil olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük depremlerin ardından okulların yarıyıl tatili süresi uzatılmıştı. Depremin ağır yıkıma neden olduğu 10 ilde okulların açılma süresi uzatıldı. Peki, Adana'da yarın okullar tatil mi? 13 Mart Pazartesi okullar tatil olacak mı?

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Adana’da yarın okullar tatil mi? 13 Mart Pazartesi okullar tatil olacak mı?

ADANA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Depremin can ve mal kaybına neden olduğu 10 ilde ise okulların üç kademede açılmasına karar verilmişti.

Buna göre; Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar 1 Mart'ta başladı. Eğitim ve öğretime ara verilen Gaziantep, Osmaniye ve Adana'da okullar 13 Mart'a; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'ta açılacak.

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Adana’da yarın okullar tatil mi? 13 Mart Pazartesi okullar tatil olacak mı?

Bu kapsamda, Adana'da 497 bin 852, Gaziantep'te 662 bin 502, Osmaniye'de 137 bin 765 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 298 bin 119 öğrenci 13 Mart'ta dersbaşı yapacak.

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Adana’da yarın okullar tatil mi? 13 Mart Pazartesi okullar tatil olacak mı?

ADANA VALİSİ DE AÇIKLADI

Adana Valisi Süleyman Elban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adana'da okulların açılacağını duyurdu. Vali Elban, "Daha önce ilan edildiği gibi tüm okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarımızda eğitim-öğretime 13 Mart'ta başlanacaktır. Değerli öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim camiamıza başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Adana’da yarın okullar tatil mi? 13 Mart Pazartesi okullar tatil olacak mı?

Depremlerden etkilenen illerden Adana, Gaziantep ve Osmaniye ile bu illere bağlı tüm ilçelerde eğitim öğretimin yeniden başlaması için hazırlıklar tamamlandı. üç ildeki öğrenciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilen okullarda eğitime başlayacak.