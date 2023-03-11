12 Mart 2023, Pazar
Adana'da yarın okullar tatil mi? 13 Mart Pazartesi okullar tatil olacak mı?
"Adana'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerin can ve mal kaybına neden olduğu 10 ilde okulların 3 farklı kademede açılmasına karar verildi. Peki, Adana'da yarın okullar tatil mi? 13 Mart Pazartesi okullar tatil olacak mı?
Giriş Tarihi: 11.03.2023 08:33 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 16:57
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