Adana’da yarın okullar tatil mi? 13 Mart Pazartesi okullar tatil olacak mı?

ADANA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Depremin can ve mal kaybına neden olduğu 10 ilde ise okulların üç kademede açılmasına karar verilmişti.

Buna göre; Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar 1 Mart'ta başladı. Eğitim ve öğretime ara verilen Gaziantep, Osmaniye ve Adana'da okullar 13 Mart'a; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'ta açılacak.