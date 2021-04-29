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Haberler Galeri Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 29 Nisan Perşembe hava durumu

Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 29 Nisan Perşembe hava durumu

Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 29 Nisan Perşembe hava durumu | Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 29 Nisan 2021 tarihi hava durumu raporu yayınlandı. Buna göre Meteoroloji, Güney ve İç Ege, İç Anadolu ile Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde rüzgar esmesini bekliyor.

Giriş Tarihi: 29.04.2021 08:56
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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 29 Nisan Perşembe hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Niğde, Kayseri, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 29 Nisan Perşembe hava durumu

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Güney ve İç Ege, İç Anadolu ile Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 29 Nisan Perşembe hava durumu

BÖLGELERİMİZDE BUGÜN HAVA NASIL?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bursa, İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 29 Nisan 2021 Perşembe hava durumu.

ÇANAKKALE 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 16°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 29 Nisan Perşembe hava durumu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve iç Ege'de, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 18°C, 28°C
Parçalı bulutlu

MANİSA 17°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 29 Nisan Perşembe hava durumu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 20°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu