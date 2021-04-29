Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 29 Nisan Perşembe hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Niğde, Kayseri, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.