ANA SAYFA
Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 29 Nisan Perşembe hava durumu
Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 29 Nisan Perşembe hava durumu | Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 29 Nisan 2021 tarihi hava durumu raporu yayınlandı. Buna göre Meteoroloji, Güney ve İç Ege, İç Anadolu ile Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde rüzgar esmesini bekliyor.
Giriş Tarihi: 29.04.2021 08:56
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7