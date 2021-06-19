19 Haziran 2021, Cumartesi
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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 19 Haziran Cumartesi hava durumu
Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 19 Haziran Cumartesi hava durumu | Hava tahmin raporlarına göre; İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. AFAD ve İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından turuncu kodlu yapılan uyarıda, cumartesi günü meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olunması istendi. İstanbul'da sağanak yağışların cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Giriş Tarihi: 19.06.2021 06:39
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