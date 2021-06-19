Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 19 Haziran Cumartesi hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale haricinde bölge yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 20°C, 28°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C, 23°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.