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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 19 Haziran Cumartesi hava durumu

Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 19 Haziran Cumartesi hava durumu | Hava tahmin raporlarına göre; İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. AFAD ve İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından turuncu kodlu yapılan uyarıda, cumartesi günü meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olunması istendi. İstanbul'da sağanak yağışların cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Giriş Tarihi: 19.06.2021 06:39
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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 19 Haziran Cumartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara Bölgesi (Çanakkale hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 19 Haziran Cumartesi hava durumu

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin raporuna göre;

Yağışların yarın (19 Haziran) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 19 Haziran Cumartesi hava durumu

YAPILAN SON DEĞERLENDİRMELERE GÖRE;

Bugün ve yarın (19.06.2021) İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağışların 19.06.2021 Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 19 Haziran Cumartesi hava durumu

AFAD DA UYARDI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, Cumartesi ilk saatlerden itibaren Marmara'nın güney ve doğusunda, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Eskişehir ile Çankırı çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 19 Haziran Cumartesi hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale haricinde bölge yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 20°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.