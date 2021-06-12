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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 12 Haziran Cumartesi hava durumu

Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 12 Haziran Cumartesi hava durumu | Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik,Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir, Antalya, Adana, Hatay ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Giriş Tarihi: 12.06.2021 09:48
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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 12 Haziran Cumartesi hava durumu

"Hava durumu nasıl olacak?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 12 Haziran Cumartesi hava durumu

Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Öte yandan yağışlı sistemin bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta da yurdun büyük bir bölümünde devam etmesi bekleniyor.

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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 12 Haziran Cumartesi hava durumu

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 12 Haziran Cumartesi hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, Trakya kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 12 Haziran Cumartesi hava durumu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 23°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı