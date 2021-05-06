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Meteor yağmuru ne zaman 2021? Göktaşı yağmuru bu sene olacak mı? İşte beklentiler...

Meteor yağmuru ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteor yağmurları en dikkat çeken doğa olaylarından birisi. Gökyüzünü aydınlatan ve adeta bir şölen yaşanmasını sağlayan bu gök olayları, yıldızların muhteşem ışıklarıyla gece karanlığının aydınlanmasını sağlıyor. İşte, meteor yağmuru ne zaman 2021? Göktaşı yağmuru bu sene olacak mı? İşte beklentiler...

Giriş Tarihi: 06.05.2021 23:08
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Meteor yağmuru ne zaman 2021? Göktaşı yağmuru bu sene olacak mı? İşte beklentiler...

Meteor yağmuru ne zaman 2021? Göktaşı yağmuru bu sene olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteor yağmurları en dikkat çeken doğa olaylarından birisi. Gökyüzünü aydınlatan ve adeta bir şölen yaşanmasını sağlayan bu gök olayları, yıldızların muhteşem ışıklarıyla gece karanlığının aydınlanmasını sağlıyor. İşte, meteor yağmuru ne zaman 2021? Göktaşı yağmuru bu sene olacak mı? İşte beklentiler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Meteor yağmuru ne zaman 2021? Göktaşı yağmuru bu sene olacak mı? İşte beklentiler...

Meteor yağmurları yıl farklı bölgelerde ve ülkelerde görülebiliyor. 22 Nisan'da göz kamaştıracak bir meteor yağmuru gerçekleşecek.

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Meteor yağmuru ne zaman 2021? Göktaşı yağmuru bu sene olacak mı? İşte beklentiler...

Lyrid Meteor Yağmur'u olarak adlandırılacak olan yıldızların en zirvede olacağını belirtelim. En eski gök olaylarından birisi olarak biliniyor ve uzaydaki 'aydınlık' taşların en güzel hali.

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Meteor yağmuru ne zaman 2021? Göktaşı yağmuru bu sene olacak mı? İşte beklentiler...

Dünya'daki farklı ülke ve bölgelerden görülen bu doğa olayı, muhteşem fotoğrafların ortaya çıkmasını sağlıyor. Uzay hakkında binlerce araştırma yapılıyor. İlk uzay oteli, SpaceX'in araştırmaları ve NASA'nın Mars ve diğer gezegenlerdeki görevleri. Hepsi yeni bir yaşam formu bulmak adına gerçekleştiriliyor.

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Meteor yağmuru ne zaman 2021? Göktaşı yağmuru bu sene olacak mı? İşte beklentiler...

Gök olaylarının da insanlar tarafından merakla beklendiğini söyleyelim. Özellikle gök bilimciler ve uzay fotoğrafçılarının merakla beklediği bu özel tarihlerden birisi olan 16-25 Nisan tarihi, Hong Kong tarafında net bir şekilde görülecek. 22 Nisan gecesini 23 Nisan'a bağlayan tarihte sona erecek olan gök olayının en güzel olacağı tarih de bu olacak. Hong Kong Uzay Müzesi tarafından yapılan hazırlıklar sayesinde akşam saatlerinde en iyi şekilde izlenebileceği belirtiliyor.