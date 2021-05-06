Meteor yağmuru ne zaman 2021? Göktaşı yağmuru bu sene olacak mı? İşte beklentiler...

Gök olaylarının da insanlar tarafından merakla beklendiğini söyleyelim. Özellikle gök bilimciler ve uzay fotoğrafçılarının merakla beklediği bu özel tarihlerden birisi olan 16-25 Nisan tarihi, Hong Kong tarafında net bir şekilde görülecek. 22 Nisan gecesini 23 Nisan'a bağlayan tarihte sona erecek olan gök olayının en güzel olacağı tarih de bu olacak. Hong Kong Uzay Müzesi tarafından yapılan hazırlıklar sayesinde akşam saatlerinde en iyi şekilde izlenebileceği belirtiliyor.