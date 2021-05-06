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Meteor yağmuru ne zaman 2021? Göktaşı yağmuru bu sene olacak mı? İşte beklentiler...
Meteor yağmuru ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteor yağmurları en dikkat çeken doğa olaylarından birisi. Gökyüzünü aydınlatan ve adeta bir şölen yaşanmasını sağlayan bu gök olayları, yıldızların muhteşem ışıklarıyla gece karanlığının aydınlanmasını sağlıyor. İşte, meteor yağmuru ne zaman 2021? Göktaşı yağmuru bu sene olacak mı? İşte beklentiler...
Giriş Tarihi: 06.05.2021 23:08
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