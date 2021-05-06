ANA SAYFA
Esra Erol DNA testi sonucunu açıkladı! Stüdyoda göbek atmaya çalıştı
Berna Balaban, 4 yıl boyunca dini nikahlı birliktelik yaşadığı Mehmet Ateş'in çocuklarını reddettiğini belirterek Esra Erol'a başvurdu. Mehmet Ateş ile canlı yayında yüzleşen Berna, çocukları için DNA testi istedi. Bugünkü canlı yayında eski sevgililer tekrar karşı karşıya gelirken çocuklarının babasının kim olduğu ortaya çıktı. Berna Balaban ise, sonucun açıklanmasının ardından kalkıp oynamak istedi fakat kabul edilmedi.
Giriş Tarihi: 06.05.2021 23:41 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 23:52
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13