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Esra Erol DNA testi sonucunu açıkladı! Stüdyoda göbek atmaya çalıştı

Berna Balaban, 4 yıl boyunca dini nikahlı birliktelik yaşadığı Mehmet Ateş'in çocuklarını reddettiğini belirterek Esra Erol'a başvurdu. Mehmet Ateş ile canlı yayında yüzleşen Berna, çocukları için DNA testi istedi. Bugünkü canlı yayında eski sevgililer tekrar karşı karşıya gelirken çocuklarının babasının kim olduğu ortaya çıktı. Berna Balaban ise, sonucun açıklanmasının ardından kalkıp oynamak istedi fakat kabul edilmedi.

Giriş Tarihi: 06.05.2021 23:41 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 23:52
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Esra Erol DNA testi sonucunu açıkladı! Stüdyoda göbek atmaya çalıştı

Atv'nin sevilen programı Esra Erol'daya başvuran Berna Balaban, 4 yıl birliktelik yaşadığı Mehmet Ateş ile aralarında dini nikah olduğunu belirtti. Mehmet Ateş asker kaçağı olduğu için resmi nikah kıyamadıklarını belirten Balaban şöyle konuştu: "Devlette bazı sorunları olduğu için nikah kıyamıyoruz. Mehmet ile nikah kıyamamamızın nedeni annesi zaten. Mehmet'ten ayrıldığım gün karakola sığındım.

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Esra Erol DNA testi sonucunu açıkladı! Stüdyoda göbek atmaya çalıştı

Mehmet ile tartıştığımız için bana zarar vereceğinden dolayı korktum. O gün de babamı buldum. Babam beni bir çeyrek altın karşılığında amcamın oğlu ile evlendirdi. 2 ay evlerinde kalınca 2 aylık hamile olduğumu öğrendim. Amcam ve ailesi çocuğumu kabul etmiyordu.

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Esra Erol DNA testi sonucunu açıkladı! Stüdyoda göbek atmaya çalıştı

Mehmet'e çocuk senden dediğimde bana inanmadı. Çocuğun kendinden olmadığını her zaman söylüyordu ben doğum yapınca çocuk bana benzemiyor deyip beni bıraktı gitti.

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Esra Erol DNA testi sonucunu açıkladı! Stüdyoda göbek atmaya çalıştı

Ben o hastanede günlerce kaldım parasızlıktan dolayı hastaneden çıkamadım, Mehmet'in çıkıp çocuklarına sahip çıkmasını istiyorum. Ben babasız büyüdüm çocuklarımın da öyle büyümesini istemiyorum Mehmet çocuklarına sahip çıksın"

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Esra Erol DNA testi sonucunu açıkladı! Stüdyoda göbek atmaya çalıştı

Canlı yayına telefonla bağlanan Mehmet Ateş ise Berna Hanım ile 1.5 yıl birlikte olduk dedikten sonra 2 yıl diyerek ifadesini değiştirdi.