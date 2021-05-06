Esra Erol DNA testi sonucunu açıkladı! Stüdyoda göbek atmaya çalıştı

Atv'nin sevilen programı Esra Erol'daya başvuran Berna Balaban, 4 yıl birliktelik yaşadığı Mehmet Ateş ile aralarında dini nikah olduğunu belirtti. Mehmet Ateş asker kaçağı olduğu için resmi nikah kıyamadıklarını belirten Balaban şöyle konuştu: "Devlette bazı sorunları olduğu için nikah kıyamıyoruz. Mehmet ile nikah kıyamamamızın nedeni annesi zaten. Mehmet'ten ayrıldığım gün karakola sığındım.

