Prof. Dr. Canan Karatay’ı dolandıran şebeke üyeleri hakkında karar verildi

Dolandırıcılık şebekesinden Ali Ç. (39) ve Hilmi D. (56) isimli dolandırıcılara Armutalan Mahallesi'nde altınları teslim ettiğini belirten İ.C'nin beyanı üzerine çevrede yapılan güvenlik kamerası görüntülerine zanlıların altınların olduğu torbayı taşıdıkları o onlar ortaya çıktı.

Görüntülerden eşkalleri belirleyen emniyet mensupları operasyonla Adana'da yakaladıkları zanlıları adalete teslim etti.

