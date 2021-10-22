Prof. Dr. Canan Karatay’ı dolandıran şebeke üyeleri hakkında karar verildi
Muğla'nın Marmaris'te FETÖ tehdidiyle 9,5 kilogram altınını aldıkları yaşlı bir adam ile ünlü diyetisyen
Canan Karatay'ı dolandıran şebeke üyesi 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Giriş Tarihi: 22.10.2021
21:11 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021
21:24
Canan Karatay’ı dolandıran şebeke üyeleri hakkında karar verildi
Kendilerini
MİT mensubu olarak tanıtan dolandırıcılık şebekesi üyeleri 8 Ekim'de Marmaris'te yaşayan 80 yaşındaki İ.C'yi telefonla arayarak, "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı, banka hesaplarınız ve varsa evinizdeki ziynet eşyalarınız tehlikede, gelen ekiplerimize teslim edin" diyerek yaşlı adamın 9.5 kiloluk altınlarını dolandırdı.
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Canan Karatay’ı dolandıran şebeke üyeleri hakkında karar verildi
Dolandırıcılık olayının ardından
Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri şüphelilerin yakalanması için sivil ekip oluşturdu.
Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek şüphelileri tespit etti.
Canan Karatay’ı dolandıran şebeke üyeleri hakkında karar verildi
Dolandırıcılık şebekesinden Ali Ç. (39) ve Hilmi D. (56) isimli dolandırıcılara Armutalan Mahallesi'nde altınları teslim ettiğini belirten İ.C'nin beyanı üzerine çevrede yapılan güvenlik kamerası görüntülerine zanlıların altınların olduğu torbayı taşıdıkları o onlar ortaya çıktı.
Görüntülerden eşkalleri belirleyen emniyet mensupları operasyonla Adana'da yakaladıkları zanlıları adalete teslim etti.
Canan Karatay’ı dolandıran şebeke üyeleri hakkında karar verildi
CANAN KARATAY'I DA DOLANDIRMIŞLARDI 2013 yılında Canan Karatay'ı da dolandıran şebeke üyelerinden Mehmet K. (30) ve İsmail A. (30) ise, Marmaris'te yaşayan F.K.K. isimli vatandaşı aynı yöntemlerle 300 bin lira dolandırma girişiminde bulunurken suçüstü yakalandı.
Canan Karatay’ı dolandıran şebeke üyeleri hakkında karar verildi
Muğla Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından zanlılar Marmaris Adliyesine sevk edilerek hakim karşısına çıkarıldı. Dolandırıcı şebekesi üyelerinden hakim karşısına çıkarılan Ali Ç., Hilmi D., Mehmet K. ve İsmail A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dolandırıcılık şebekesi ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ve operasyonların devam ettiği bilgisi edinildi.