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Mersin kıyılarını sardı! Çok ciddi yaralanmalara yol açabilir

Son zamanlarda Mersin'in 321 kilometrelik sahil şeridinin hemen hemen her noktasında rastlanmaya başlanan denizanaları, cansız olarak da sahile vurmaya başladı. Mersin sahillerine vuran denizanalarının zehirli bir tür olduğuna işaret eden Prof. Dr. Deniz Ayas, bu denizanaları ölse daha zehirli iğnelerinin yakıcı özelliğinin bir müddet daha sürdüğünü ifade ederek, kesinlikle dokunulmaması ve o kesimlerde denize girilmemesi hususunda uyardı.


İHA
Giriş Tarihi: 04.04.2022 16:46
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Mersin kıyılarını sardı! Çok ciddi yaralanmalara yol açabilir

Son zamanlarda Doğu Akdeniz'i saran denizanaları, Mersin'in merkezinde de kıyılara kadar indi. Daha önce Silifke ile Erdemli ilçelerinde, özellikle de turizmin merkezi Kızkalesi'nde ölü olarak sahile vuran denizanaları, şimdi de Mersin'in merkez Mezitli ilçesi sahillerinde görüldü.

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Mersin kıyılarını sardı! Çok ciddi yaralanmalara yol açabilir

TEHLİKE SAÇIYOR

Açık denizde balıkçıların kabusu haline gelen, sahillere de ölü olarak vuran denizanaları, deniz kenarında gezintiye çıkan vatandaşları tedirgin ediyor. Özellikle çocukların ilgi odağı olan ölü denizanaları, zehirli özelliklerini bir süre daha muhafaza ettikleri için tehlike oluşturuyor.

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Mersin kıyılarını sardı! Çok ciddi yaralanmalara yol açabilir

"KORKUNÇ GÖZÜKÜYORLAR"

Son birkaç gündür Mersin'in gözde turizm noktalarının başında gelen Kızkalesi'nde ölü olarak sahile vuran çok sayıda denizanasının belediye ekipleri tarafından temizlenmesinin ardından, denizanaları bu kez de Mersin'in merkezinde ortaya çıktı. Merkez Mezitli ilçesi sahilinde gezintiye çıkan vatandaşlar, ölü olarak kıyıya vuran denizanaları ile karşılaştı. Sahilde yürüyüşe çıkan ve denizanalarını görünce şaşkınlık yaşadığını belirten Gökçe Kar, "İki tane denizanası var, bir tanesi çok büyük. Bayağı korkunç gözüküyorlar. Bunlar çok tehlikeli, eli, bacağı yakıyorlar" dedi.

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Mersin kıyılarını sardı! Çok ciddi yaralanmalara yol açabilir

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, denizanalarının son dönemde Mersin'de yoğun olarak görülmelerinin nedenleri ve tehlikelerini anlattı. Denizanalarının uzun süredir Mersin Körfezi'nde olduklarını söyleyen Prof. Dr. Ayas, son olarak turizm açısından Mersin için önemli bir bölge olan Kızkalesi'nde çok sayıda denizanasının kıyıya vurduğunu belirtti. Ayas, "Denizanaları ya akıntı sistemleriyle dalgalarla kıyıya geliyorlar ya da balıkçılık sezonu devam ettiği için daha büyük bir olasılıkla özellikle troller ve uzatma ağlarına takılan bu denizanaları denize tekrar atılıyorlar. Bunlar da ölü olarak kıyıya vurmuş olabilir. Biz bunun üzerinde daha çok duruyoruz. Yani Kızkalesi'nde çok sayıda kıyıya vuran denizanasının muhtemelen bir av aracıyla yakalanıp denize atılması ve sonrasında da kıyıya vurması şeklinde gerçekleştiğini düşünüyoruz" sözlerini dile getirdi.

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Mersin kıyılarını sardı! Çok ciddi yaralanmalara yol açabilir

"ÖLSELER DAHİ YAKICI ETKİLERİNİ BİR SÜRE KORUYORLAR, KESİNLİKLE DOKUNMAMAK GEREKİYOR"

"Rhopilema nomadica" denilen ve Kızıldeniz'den gelen bu denizanası türünün çok büyük olabildiğine işaret eden Ayas, "Bunlar 8-10 kiloluk bir kütleye ulaşabiliyorlar. Tehlikeli ve zehirli bir tür. Bununla ilgili uyarılar yapılıyor. Hem balıkçıları uyarıyoruz hem de Kızkalesi'nde olduğu gibi kıyıya vuran denizanaları olduğunda, bunların flementlerinde ölseler dahi belli bir süre bu yakıcı etkilerini koruyorlar. Bu anlamda da kesinlikle dokunmamak gerekiyor" diye konuştu.