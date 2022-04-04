04 Nisan 2022, Pazartesi
Mersin kıyılarını sardı! Çok ciddi yaralanmalara yol açabilir
Son zamanlarda Mersin'in 321 kilometrelik sahil şeridinin hemen hemen her noktasında rastlanmaya başlanan denizanaları, cansız olarak da sahile vurmaya başladı. Mersin sahillerine vuran denizanalarının zehirli bir tür olduğuna işaret eden Prof. Dr. Deniz Ayas, bu denizanaları ölse daha zehirli iğnelerinin yakıcı özelliğinin bir müddet daha sürdüğünü ifade ederek, kesinlikle dokunulmaması ve o kesimlerde denize girilmemesi hususunda uyardı.
Giriş Tarihi: 04.04.2022 16:46
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