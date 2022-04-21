Büyükçekmece’de intikam cinayetine kurban gitmişti! Murat Kartal davasında çarpıcı gelişme

YÜZÜ GÖRÜNMEDİĞİ İÇİN TEŞHİS EDİLEMİYOR

Olaydan önce sanıkların maktul Edip Fırat'ın iş yerini kiraladıkları, oto yıkamacı olarak kullandıkları, bir süre sonra Fırat'ın bilgisi ve rızası dahilinde bu iş yerini başka kişilere devrettikleri belirtildi. Daha sonra iş yerinin tahliyesi sonrasında iş yerine gelen bin 700 liralık elektrik faturası nedeniyle Edip Fırat'ın Murat Kartal ile tartıştığı, Murat'ın kendi kullanımında olmadığını ve faturayı ödemeyeceğini söylediği, bu nedenle aralarında tartışma çıktığı, Edip Fırat'ın Murat Kartal'a tokat atarak darp ettiği anlatıldı. Bir süre sonra maktulün tabanca ile vurulduğu, vuran kişinin kapüşonlu kıyafet giydiği, yüzünün görünmediği ve kim olduğunun tam olarak teşhis edilemediği kaydedildi.