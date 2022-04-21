Büyükçekmece’de intikam cinayetine kurban gitmişti! Murat Kartal davasında çarpıcı gelişme
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde günlerce devam eden arama çalışmaları sonucunda cansız bedeni bulunan ve intikam için öldürüldüğü iddia edilen Murat Kartal'ın, Baybaşin ailesine mensup Edip Fırat'ı öldürdüğü sebebiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, Murat Kartal'ın Edip Fırat'ı öldürdüğüne ilişkin kanıt bulunmadığını, vuran şahsın teşhis edilemediğini ifade etti.
Giriş Tarihi: 21.04.2022
15:49 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
15:50
İstanbul Büyükçekmece'de günlerce süren arama çalışmaları neticesinde cesedine ulaşılan Murat Kartal'ın, 2015 senesinde Baybaşin ailesine üye Edip Fırat'ı öldürdüğü iddiasıyla intikam için bu cinayeti işlediği iddia edilmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Edip Fırat'ın öldürülmesine ilişkin Murat Kartal'ın da içlerinde olduğu 2 zanlının yargılandığı dava geçen günlerde görüldü.
Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, farklı suçtan tutuklu zanlı Metin Kartal cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.
İNANDIRICI, KESİN VE YETERLİ DELİL YOK
Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Ataşehir'de 23 Aralık 2015 tarihinde saat 11.30 sıralarında Edip Fırat'ın silahla vurularak öldürüldüğü, hastaneye kaldırılan Fırat'ın 4 gün sonra vefat ettiği anlatıldı. Sanıklar Murat Kartal ve Metin Kartal'ın üzerine atılı 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılması istenmişse de, sanıkların maktulü vurup öldürdüklerine dair inandırıcı, kesin ve yeterli delil bulunmadığı kaydedildi.
YÜZÜ GÖRÜNMEDİĞİ İÇİN TEŞHİS EDİLEMİYOR Olaydan önce sanıkların maktul Edip Fırat'ın iş yerini kiraladıkları, oto yıkamacı olarak kullandıkları, bir süre sonra Fırat'ın bilgisi ve rızası dahilinde bu iş yerini başka kişilere devrettikleri belirtildi. Daha sonra iş yerinin tahliyesi sonrasında iş yerine gelen bin 700 liralık elektrik faturası nedeniyle Edip Fırat'ın Murat Kartal ile tartıştığı, Murat'ın kendi kullanımında olmadığını ve faturayı ödemeyeceğini söylediği, bu nedenle aralarında tartışma çıktığı, Edip Fırat'ın Murat Kartal'a tokat atarak darp ettiği anlatıldı. Bir süre sonra maktulün tabanca ile vurulduğu, vuran kişinin kapüşonlu kıyafet giydiği, yüzünün görünmediği ve kim olduğunun tam olarak teşhis edilemediği kaydedildi.