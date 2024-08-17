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Memduh Paşa Yalısı’ndaki vurgunun kilit ismi lüks villada yakalandı! İfadeleri ortaya çıktı

İstanbul Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda gerçekleşen 130 milyonluk soygun ile ilgili detaylar çıkmaya devam ediyor. Yalının aylar öncesinden filmleri aratmayan bir planla soyulduğu belirlendi. 1.5 yıl önce güven kazanmak için Bekçi Ahmet Yıldırım'ın işe girdiği, alarmları susturunca da Bulgaristan'dan getirilen kamyonla şüphelilerin yalıya girdiği belirtildi. Vurgunla ilgili firari olarak aranan şüphelilerden güvenlik Ahmet Y. Sakarya Karasu'da lüks bir villada yakalanırken, arkadaşı Serdar C. ise Kağıthane'de gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.08.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 07:53
Memduh Paşa Yalısı’ndaki vurgunun kilit ismi lüks villada yakalandı! İfadeleri ortaya çıktı

Filmleri aratmayan soygun, 9 Haziran günü sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Sarıyer Kireçburnu'nda bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda meydana gelmişti. İş yerinde 1.5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Y. iddiaya göre; film sahnelerini aratmayacak bir plan yapmış ve arkadaşlarıyla birlikte soygunu gerçekleştirmişti.

Memduh Paşa Yalısı’ndaki vurgunun kilit ismi lüks villada yakalandı! İfadeleri ortaya çıktı

Şüpheliler kilitlerini kırdıkları 4 ayrı kasada bulunan yaklaşık 130 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çalarak kaçmışlardı.

Memduh Paşa Yalısı’ndaki vurgunun kilit ismi lüks villada yakalandı! İfadeleri ortaya çıktı

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Sabah'ın haberine göre Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada İstanbul ve Edirne ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Sürdürülen operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliyle birlikte toplam gözaltı sayısı 10'a yükselmişti.

Memduh Paşa Yalısı’ndaki vurgunun kilit ismi lüks villada yakalandı! İfadeleri ortaya çıktı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili güvenlik görevlisi Ahmet Y. ve Serdar C'nin ise yakalama çalışmaları devam ediyordu.

Memduh Paşa Yalısı’ndaki vurgunun kilit ismi lüks villada yakalandı! İfadeleri ortaya çıktı

2 FİRARİ YAKALANDI

Çalışmaların devamında geçtiğimiz hafta firari şüpheli Ahmet Y. Sakarya'nın Karasu ilçesinde gözaltına alındı, arkadaşı Serdar C. ise Kâğıthane'de yakalandı.