Memduh Paşa Yalısı’ndaki vurgunun kilit ismi lüks villada yakalandı! İfadeleri ortaya çıktı

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Sabah'ın haberine göre Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada İstanbul ve Edirne ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Sürdürülen operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliyle birlikte toplam gözaltı sayısı 10'a yükselmişti.