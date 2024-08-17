17 Ağustos 2024, Cumartesi
Memduh Paşa Yalısı’ndaki vurgunun kilit ismi lüks villada yakalandı! İfadeleri ortaya çıktı
İstanbul Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda gerçekleşen 130 milyonluk soygun ile ilgili detaylar çıkmaya devam ediyor. Yalının aylar öncesinden filmleri aratmayan bir planla soyulduğu belirlendi. 1.5 yıl önce güven kazanmak için Bekçi Ahmet Yıldırım'ın işe girdiği, alarmları susturunca da Bulgaristan'dan getirilen kamyonla şüphelilerin yalıya girdiği belirtildi. Vurgunla ilgili firari olarak aranan şüphelilerden güvenlik Ahmet Y. Sakarya Karasu'da lüks bir villada yakalanırken, arkadaşı Serdar C. ise Kağıthane'de gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 17.08.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 07:53