Engin Polat kara para trafiğine nasıl dahil oldu? Polat çifti davasında gizli tanığın ifadesi şoke etti | KKTC detayı

Aslında Başer'e yanlışı yapan ortağı olan Veysel Şahin isimli bir başka bahis organizatörüdür. Bu şahıs beni devre dışı bırakmak için Derkan'a hakkımda olumsuz şeyler söylemiş, Derkan benimle irtibatı kopardı. Ben de bu duruma kızdığım için gerçekleri sizinle paylaşmak istedim" diye konuştu.