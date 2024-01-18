HaberlerGaleriKARNE MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Farklı, komik, eğlenceli, esprili, en yeni karne tebrik sözleri | 1. Dönem öğrencilere Instagram, Facebook, Whatsapp mesajları
KARNE MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Farklı, komik, eğlenceli, esprili, en yeni karne tebrik sözleri | 1. Dönem öğrencilere Instagram, Facebook, Whatsapp mesajları
İlk dönemin sonuna yaklaşırken, öğrenciler için heyecanlı bir bekleyiş başladı: karne günü. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları, bu heyecanı daha da artırmak adına anlamlı, kısa, uzun, güzel ve komik karne mesajlarıyla dolup taştı. Öğrenciler arasında büyük bir ilgi uyandıran bu mesajlar, hem eğlenceli bir atmosfer yaratmaya hem de başarılarına vurgu yaparak motive edici bir etki bırakmaya yönelik.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2024 21:42Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 21:42