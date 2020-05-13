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Kan grubuna göre beslenme nasıl olur?

Kan grubuna göre nasıl beslenmek gerekir? Uzmanlar kan grubu ve hastalıklar arasında bağ olduğu konusunda aynı görüşteler. Her bireyin beslenme şekli ve tükettiği besinlerin vücuda etkileri farklılık gösterebiliyor. Kan gruplarının da hastalıklara verdiği tepkiler değişiklik gösterebiliyor. Peki hangi kan grubu nasıl beslenmeli? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 18:14 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 18:15
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Kan grubuna göre beslenme nasıl olur?

55.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, 0 kan grubuna sahip olan kişiler kanser ve birçok hastalık için daha az risk taşıdığını gösteriyor. Araştırmaya göre kan gruplarıyla hastalıklar arasında önemli bağlantı var.

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Kan grubuna göre beslenme nasıl olur?

Araştırmayı yapan Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Dr. Arash Etemadi. Etemadi, 55 bin kişiyi kapsayan araştırmayı Kuzey Batı İran'da yürüttü. İlk bulgular, belirli hastalıklarda 0 grubu kana sahip olmayanların ölüm oranlarının yüzde 9 daha fazla olduğunu gösterdi.

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Kan grubuna göre beslenme nasıl olur?

Araştırma sırasında, kan grubuyla mide kanseri arasındaki bağ da incelendi.

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Kan grubuna göre beslenme nasıl olur?

Sonuçlar, A,B ve AB grubu kan taşıyanların 0 grubu kana sahip olanlara göre yüzde 55 oranında daha fazla mide kanserine yakalandığını gösterdi

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Kan grubuna göre beslenme nasıl olur?

Bu durum, 0 grubu dışındakilerin kesinlikle hastalık riski taşıdığı anlamına gelmiyor.