Kan grubuna göre beslenme nasıl olur?

Kan grubuna göre nasıl beslenmek gerekir? Uzmanlar kan grubu ve hastalıklar arasında bağ olduğu konusunda aynı görüşteler. Her bireyin beslenme şekli ve tükettiği besinlerin vücuda etkileri farklılık gösterebiliyor. Kan gruplarının da hastalıklara verdiği tepkiler değişiklik gösterebiliyor. Peki hangi kan grubu nasıl beslenmeli? İşte detaylar...