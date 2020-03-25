MEB son dakika: 30 Mart okullar açılacak mı? Okul tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Okul tatili uzayacak mı? Milyonlarca öğrenci ve velileri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarını bekliyor. Bilim Kurulu toplantısı saat 13.30'da başladı. Toplantıda corona virüsü nedeniyle okullarda tatilin uzayıp uzamayacağı konusunun da konuşulması bekleniyor. Peki, 30 Mart okullar açılacak mı? Okul tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Giriş Tarihi: 25.03.2020 14:40 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 14:46
Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Okullar 30 Mart'ta açılacak mı? Milyonlarca öğrenci ve aileleri bu soruya yanıt arıyor. Türkiye'de görülen corona virüsü vakasının ardından salgını önlemek için okullarda eğitime ara verilmişti. Öğrenciler 23 Mart itibariyle uzaktan eğitime başladılar. Vaka sayılarının artması ile birlikte okul tatil süresinin uzayıp uzamayacağı araştırılmaya başlandı. Başkan Erdoğan, "Bilim Kurulu 'Uzatılmasında fayda var.' diyorsa ona uyalım ama 'Bir hafta yeter.' diyorsa ona uyalım" sözlerini kullanmıştı. Peki, 30 Mart okullar açılacak mı? Okul tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 13.30'da başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak. Okul tatilinin uzayıp uzamayacağı konusunda Bakan Selçuk'un açıklama yapacak. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.
BAKAN SELÇUK'TAN UZAKTAN EĞİTİMLE İLGİLİ EN ÇOK SORULAN 10 SORUYA YANIT
En sık sorulan 10 soru ve Bakan Selçuk'un verdiği yanıtlar şöyle:
EBA nedir, TRT EBA TV nedir? " EBA yani eğitim bilişim ağı Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı ve son dönemde baştan aşağı yenilediğimiz bir uzaktan eğitim platformu. Bunu halihazırda öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz zaten kullanıyorlardı. Öğrencilerimiz bilgisayar ve cep telefonları ile internet üzerinden öğrenci şifrelerini girerek EBA'yı kullanabiliyorlar. Şifresi olmayanların veya ulaşamayanlara da cep telefonlarına biz gönderiyoruz. TRT EBA TV ise virüs tedbirleri dolayısıyla uzaktan eğitim amacıyla açıldı. Sınıflara göre; Milli Eğitim Bakanlığının müfredatını takip eden ders anlatım videoları yayınlayan bir televizyon kanalı. İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç farklı kanaldan yayın yapıyor." EBA'yı ne zaman? TRT EBA TV'yi ne zaman kullanacağız? "Çocuklarımız derslerini TRT EBA TV üzerinden takip etsinler. Ders tekrarları, konu eksikleri ve sorular içinse EBA'yı kullansınlar. Sisteme bir yüklenme olmaması için EBA'yı hangi sınıfların hangi saat aralığında kullanması gerektiğini ise ayrıca bildireceğiz. Önceliğimizin TRT EBA TV'de olduğunu belirtmek isterim."