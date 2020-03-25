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Kıyamet alametleri neler? Corona virüsü kıyamet alameti mi? İşte Kur’an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri
Kur'an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri neler? 2020 yılında yaşanan olaylar sonrası kıyamet alametleri ile ilgili sorgular arttı. Avustralya'daki yangın, 24 Ocak'taki Elazığ depremi, Aralık'ta Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan corona virüsü, bazı ülkelerde görülen çekirge istilası sonrası kıyamet alametleri gündeme geldi. Peki, 2020 olayları kıyamet alameti mi? Kur'an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri neler? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 25.03.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 17:39
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