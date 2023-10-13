Balıklı Rum Vakfı Başkanı Kostantin Yuvanidis: Azınlıklar Erdoğan ile mülklerine ve haklarına kavuştu

SON DAKİKA | 1753'ten bugüne kadar uzanan tarihiyle İstanbul'un en eski ve köklü hastanelerinden biri olan Balıklı Rum Hastanesi'nde geçen sene büyük bir yangın çıkmıştı. Restorasyon ve tadilat faaliyetleri hız kesmeden devam eden hastanede sona yaklaşıldı. Balıklı Rum Vakfı Başkanı Kostantin Yuvanidis ile gelinen noktaya dair konuştu. Verilen destekten dolayı Türkiye'ye çok teşekkür eden Yuvanidis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte azınlıkların hem mülklerine hem de haklarına kavuştuğunu ifade ederek, Erdoğan'ın verdiği tüm sözleri tuttuğunu bildirdi. Ayrıca sözlerinde Yuvanidis, "Önce Allah sonra Erdoğan bizim yanımızda. Vakıf Başkanı olarak en büyük arzum yaşlılarımızı odalarına kavuşturmak" dedi.

Sabah Giriş Tarihi: 13.10.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 09:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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