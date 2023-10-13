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Balıklı Rum Vakfı Başkanı Kostantin Yuvanidis: Azınlıklar Erdoğan ile mülklerine ve haklarına kavuştu

SON DAKİKA | 1753'ten bugüne kadar uzanan tarihiyle İstanbul'un en eski ve köklü hastanelerinden biri olan Balıklı Rum Hastanesi'nde geçen sene büyük bir yangın çıkmıştı. Restorasyon ve tadilat faaliyetleri hız kesmeden devam eden hastanede sona yaklaşıldı. Balıklı Rum Vakfı Başkanı Kostantin Yuvanidis ile gelinen noktaya dair konuştu. Verilen destekten dolayı Türkiye'ye çok teşekkür eden Yuvanidis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte azınlıkların hem mülklerine hem de haklarına kavuştuğunu ifade ederek, Erdoğan'ın verdiği tüm sözleri tuttuğunu bildirdi. Ayrıca sözlerinde Yuvanidis, "Önce Allah sonra Erdoğan bizim yanımızda. Vakıf Başkanı olarak en büyük arzum yaşlılarımızı odalarına kavuşturmak" dedi.

Sabah
Giriş Tarihi: 13.10.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 09:19
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Balıklı Rum Vakfı Başkanı Kostantin Yuvanidis: Azınlıklar Erdoğan ile mülklerine ve haklarına kavuştu

40 yılı aşkın bir süredir vakıfa hizmette bulunan Başkan Kostantin, "Hastanemizde yangının izlerini silmek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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Balıklı Rum Vakfı Başkanı Kostantin Yuvanidis: Azınlıklar Erdoğan ile mülklerine ve haklarına kavuştu

SABAH'ın haberinde Kostantin Yuvanidis şu mesajları verdi:

"Cumhurbaşkanımız ne söz verdiyse yaptı. Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmıyor. Binanın dış cephesi bitti. Tadilat çalışması daha önce biterdi ancak deprem ve binanın tarihi eser olması süreci biraz uzattı.

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Balıklı Rum Vakfı Başkanı Kostantin Yuvanidis: Azınlıklar Erdoğan ile mülklerine ve haklarına kavuştu

Bir de 100'e yakın çalışanımızın emekli olması çalışmalarımızı olumsuz etkiledi.

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Balıklı Rum Vakfı Başkanı Kostantin Yuvanidis: Azınlıklar Erdoğan ile mülklerine ve haklarına kavuştu

Teknik ekipler mayıs ayında biteceği yönünde bilgi verdi. Valimiz sürekli ilgileniyor. Hatta son gelişinde bize 'Ben fotoğraf vermek için gelmedim, hizmet için geldim' dedi.

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Balıklı Rum Vakfı Başkanı Kostantin Yuvanidis: Azınlıklar Erdoğan ile mülklerine ve haklarına kavuştu

Bize tekrar valilik bütçe çıkardı. Zeytinburnu Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle hastanemiz eski haline kavuşacak.