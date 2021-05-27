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Haberler Galeri BİM'den ay sonuna özel sürpriz ürünler! 31 Mayıs Pazartesi BİM aktüel kataloğu dolu dolu! İşte güncel liste...

BİM'den ay sonuna özel sürpriz ürünler! 31 Mayıs Pazartesi BİM aktüel kataloğu dolu dolu! İşte güncel liste...

Katlanır kamp sandalyesinden çift katmanlı 2 kişilik çadıra, şişme kam matından uyku tulumuna, kafa lambasından 44 parça kamp ihtiyaç setine çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM 31 Mayıs kataloğu yayımlandı. Ay sonuna özel sürpriz ürünlerin listelendiği BİM 31 Mayıs kataloğunda kam ürünleri dikkat çekerken, bahçe, tekstil ve züccaciye ürünleri de bu katalogda listelendi. Gelecek hafta BİM'de nelerin indirimli olacağını merak edenler için güncel kataloğu sayfamızda bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 27.05.2021 17:19 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 17:19
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BİM'den ay sonuna özel sürpriz ürünler! 31 Mayıs Pazartesi BİM aktüel kataloğu dolu dolu! İşte güncel liste...

BİM 31 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin pazartesi kampanyalarını merak eden vatandaşlar, güncel listeyi araştırmaya başladı. Birçok kategoride ürünlerin yer aldığı 31 Mayıs BİM kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte BİM 31 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'den ay sonuna özel sürpriz ürünler! 31 Mayıs Pazartesi BİM aktüel kataloğu dolu dolu! İşte güncel liste...

Katlanır Kamp Sandalyesi

• Alüminyum malzeme
• Termal çanta ve masalı

Trekking & Kamp Sırt Çantası

• 47 L

  • 3
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BİM'den ay sonuna özel sürpriz ürünler! 31 Mayıs Pazartesi BİM aktüel kataloğu dolu dolu! İşte güncel liste...

Termos 0,47 L

• 7 saat sıcak
• 9 saat soğuk

Hamak

• Dahili mini çantalı

Outdoor Şapka

  • 4
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BİM'den ay sonuna özel sürpriz ürünler! 31 Mayıs Pazartesi BİM aktüel kataloğu dolu dolu! İşte güncel liste...

Çift Katmanlı 2 Kişilik Çadır

• Su itici dış ve taban kumaş

Şişme Kamp Matı

Uyku Tulumu

• 190 T su itici özellikli kumaş

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BİM'den ay sonuna özel sürpriz ürünler! 31 Mayıs Pazartesi BİM aktüel kataloğu dolu dolu! İşte güncel liste...

Kafa Lambası

• Şarj edilebilir

Şişme Yastık

Solar Panelli Güç Kaynağı

• 2xDC5V 2,1A çıkış gücü
• 2 USB portlu

Kılıflı & Çakmak Taşlı Av Bıçağı