BİM'den ay sonuna özel sürpriz ürünler! 31 Mayıs Pazartesi BİM aktüel kataloğu dolu dolu! İşte güncel liste...

Katlanır kamp sandalyesinden çift katmanlı 2 kişilik çadıra, şişme kam matından uyku tulumuna, kafa lambasından 44 parça kamp ihtiyaç setine çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM 31 Mayıs kataloğu yayımlandı. Ay sonuna özel sürpriz ürünlerin listelendiği BİM 31 Mayıs kataloğunda kam ürünleri dikkat çekerken, bahçe, tekstil ve züccaciye ürünleri de bu katalogda listelendi. Gelecek hafta BİM'de nelerin indirimli olacağını merak edenler için güncel kataloğu sayfamızda bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 27.05.2021 17:19 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 17:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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