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09 Aralık 2020, Çarşamba
Haberler Galeri Maşallah sana Kocaoğlan! Bitkin haldeki köpeği 14 kilodan 65 kiloya çıkardı
Maşallah sana Kocaoğlan! Bitkin haldeki köpeği 14 kilodan 65 kiloya çıkardı
Aydın'da yaşayan Funda Küçük (40), 6 ay önce sokakta bitkin halde bulduğu ve 'Kocaoğlan' ismini koyduğu köpeği besleyerek, 14 kilodan 6 ayda 65 kiloya çıkardı. Köpek, cüssesiyle görenleri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 09.12.2020 18:46 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 18:47