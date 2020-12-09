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Maşallah sana Kocaoğlan! Bitkin haldeki köpeği 14 kilodan 65 kiloya çıkardı

Aydın'da yaşayan Funda Küçük (40), 6 ay önce sokakta bitkin halde bulduğu ve 'Kocaoğlan' ismini koyduğu köpeği besleyerek, 14 kilodan 6 ayda 65 kiloya çıkardı. Köpek, cüssesiyle görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 09.12.2020 18:46 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 18:47
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Maşallah sana Kocaoğlan! Bitkin haldeki köpeği 14 kilodan 65 kiloya çıkardı

Özel bir bankada satış uzmanı Funda Küçük, 10 yıldır bakıma muhtaç sokak hayvanlarına kucak açıyor.

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Maşallah sana Kocaoğlan! Bitkin haldeki köpeği 14 kilodan 65 kiloya çıkardı

Hasta ve bakıma muhtaç hayvanları evine getiren Küçük, bakımlarını yapıp sağlık problemleriyle yakından ilgilendiği hayvanları sahiplendiriyor.

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Maşallah sana Kocaoğlan! Bitkin haldeki köpeği 14 kilodan 65 kiloya çıkardı

Küçük, 6 ay önce İncirliova'da sokakta hasta ve bakımsız halde bir köpek görünce dayanamayıp sahiplendi.

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Maşallah sana Kocaoğlan! Bitkin haldeki köpeği 14 kilodan 65 kiloya çıkardı

14 kiloya kadar düşen köpeğin 6 ayda tüm bakımlarını yapan Küçük, 65 kiloya kadar çıkmasını sağladı. Köpeğin ilk gelişiyle şimdiki arasındaki farkı görenler şaşırıp kaldı.

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Maşallah sana Kocaoğlan! Bitkin haldeki köpeği 14 kilodan 65 kiloya çıkardı

Funda Küçük, "Bundan 6 ay önce İncirliova'da buldum. Onu sokakta o halde görünce dayanamadım. Otomobilimle eve götürdüm. Yakından ilgilenerek hem bakımını hem de tedavisini yaptım. Bulunduğu kilodan şu an 65 kiloya geldi. İsmini de 'Kocaoğlan' koyduk. Onu tekrar hayata bağladık. Şu an tek isteğimiz Kocaoğlan'ı sahiplenecek sıcak bir yuva" dedi.