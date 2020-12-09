Funda Küçük, "Bundan 6 ay önce İncirliova'da buldum. Onu sokakta o halde görünce dayanamadım. Otomobilimle eve götürdüm. Yakından ilgilenerek hem bakımını hem de tedavisini yaptım. Bulunduğu kilodan şu an 65 kiloya geldi. İsmini de 'Kocaoğlan' koyduk. Onu tekrar hayata bağladık. Şu an tek isteğimiz Kocaoğlan'ı sahiplenecek sıcak bir yuva" dedi.