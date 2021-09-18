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Marmaris'ten yüzleri güldüren gelişme! Orman yeniden yeşilleniyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 13 bin 650 hektar ormanlık alanı küle çeviren yangının üzerinden 50 gün geçti. Yanan alanlarda incelemelerde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, maki türlerinin yeşerdiğini belirterek, yangından az etkilenen bölgelerde canlı türlerinin görülmeye başladığını söyledi.

Giriş Tarihi: 18.09.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 16:26
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Marmaris’ten yüzleri güldüren gelişme! Orman yeniden yeşilleniyor

Marmaris'in İçmeler yolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

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Marmaris’ten yüzleri güldüren gelişme! Orman yeniden yeşilleniyor

Yangın, kuru otların tutuşması ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Osmaniye ve Turunç mahallelerindeki ormanlık alanlarda kozalakların patlayıp, fırlamasıyla yangın büyüdü. Havadan ve karadan gece-gündüz söndürme çalışmasıyla 9'uncu günde yangın söndürüldü.

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Marmaris’ten yüzleri güldüren gelişme! Orman yeniden yeşilleniyor

Tamamen ve kısmen yanan bazı ormanlık alanlarda bitkiler 50 günde boy vermeye başladı. Marmaris-İçmeler yolunun 11'inci kilometresinde kül olan Pamucak mevkisi civarındaki yerleşim alanlarına yakın orman yerlerini, yeşil bitki örtüsü sarmaya başladı.

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Marmaris’ten yüzleri güldüren gelişme! Orman yeniden yeşilleniyor

İlçenin 34 kilometre kırsalında yangından en çok etkilenen Osmaniye-Bayır mahalleleri arasında, yanan alanlarda kısmen zarar gören kızılçam ağaçlarının dibinde ve çevresindeki filizlenmeler dikkat çekti.

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Marmaris’ten yüzleri güldüren gelişme! Orman yeniden yeşilleniyor

'FİLİZLER BÜYÜMEYE BAŞLADI'
Yanan alanlarda inceleme yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, "Yanan orman alanlarında yaptığım incelemelerde, maki türlerinin tekrar toprak altından sürgün verip yeşerdiğini görüyoruz. Alanın yanmamış ve az etkilenmiş yerlerinde yaban domuzu ve ötücü kuşlar gördük.