HaberlerGaleriMarmaris'ten yüzleri güldüren gelişme! Orman yeniden yeşilleniyor
Marmaris'ten yüzleri güldüren gelişme! Orman yeniden yeşilleniyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 13 bin 650 hektar ormanlık alanı küle çeviren yangının üzerinden 50 gün geçti. Yanan alanlarda incelemelerde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, maki türlerinin yeşerdiğini belirterek, yangından az etkilenen bölgelerde canlı türlerinin görülmeye başladığını söyledi.
Giriş Tarihi: 18.09.2021 16:25Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 16:26