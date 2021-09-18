Anakonda yılanı belgeselci Paul Rosolie'yi canlı canlı yuttu! Dehşet anlarını arkadaşları kameraya aldı

Çektiği belgesellerle adından söz ettirmeyi başaran Paul Rosolie öyle bir şey yaptı ki görenler gözlerine inanamadı. Rosolie, Güney Amerika'da 6 metre uzunluğundaki yeşil anakonda yılınına tarafından canlı canlı yutuldu. Ekibi ise dehşet anlarını kameraya aldı.

Giriş Tarihi: 18.09.2021 14:08 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 14:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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