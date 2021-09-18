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Anakonda yılanı belgeselci Paul Rosolie'yi canlı canlı yuttu! Dehşet anlarını arkadaşları kameraya aldı

Çektiği belgesellerle adından söz ettirmeyi başaran Paul Rosolie öyle bir şey yaptı ki görenler gözlerine inanamadı. Rosolie, Güney Amerika'da 6 metre uzunluğundaki yeşil anakonda yılınına tarafından canlı canlı yutuldu. Ekibi ise dehşet anlarını kameraya aldı.

Giriş Tarihi: 18.09.2021 14:08 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 14:55
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Anakonda yılanı belgeselci Paul Rosolie’yi canlı canlı yuttu! Dehşet anlarını arkadaşları kameraya aldı

Eaten Alive adlı programı için anakonda tarafından yutulan belgeselci Paul Rosolie yılanın karnında ne hissettiğini anlattı. Araştırmacı NBC'de yayımlanan Today talk Show programına katılarak açıklamalarda bulundu.

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Anakonda yılanı belgeselci Paul Rosolie’yi canlı canlı yuttu! Dehşet anlarını arkadaşları kameraya aldı

SON HATIRLADIĞIM YÜZÜMÜN ÖNÜNDE AĞZI VARDI

Dev yılanın karnında bir saat bulunan Paul Rosolie deneyinin temel amacının tropik Amazon ormanların yok oluşuna dikkat çekmek olduğunu açıkladı. Araştırmacı "Son hatırladığım yüzümün önünde ağzını genişçe açmış bir yılandı. Bunun ardından her şey karanlığa büründü" dedi.

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Anakonda yılanı belgeselci Paul Rosolie’yi canlı canlı yuttu! Dehşet anlarını arkadaşları kameraya aldı

1 SAAT ANAKONDANIN KARNINDA KALDI

Araştırmacı Roselie, Anakonda yılanının karnında toplam bir saat geçirdi. Roselie yılanın karnından nasıl çıktığıyla ilgili ayrıntı vermedi.

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Anakonda yılanı belgeselci Paul Rosolie’yi canlı canlı yuttu! Dehşet anlarını arkadaşları kameraya aldı

Araştırmacının bu deneyi gerçekleştireceğini duyurmasının ardından hayvan koruyucusu PETA örgütü program yapımcılarını kınadılar.

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Anakonda yılanı belgeselci Paul Rosolie’yi canlı canlı yuttu! Dehşet anlarını arkadaşları kameraya aldı

PETA'nın açıklamalarını yorumlayan Roselie kurumun yılanın sağlığıyla ilgili kaygılarını paylaştığını söyledi. Araştırmacı deneyin ardından yılanın hayatta kaldığını ve kendini iyi hissettiğini de sözlerine ekledi.