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Marmaris'te safari aracı takla attı! Kazada ölen turistlerin son görüntüsü ortaya çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan safari aracının devrilerek bir başka araçla çarpıştığı, Irak uyruklu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan tur şirketi sahibi ve 2 sürücü adliyeye sevk edilirken, kazada ölen turistlerin son görüntüsü ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 26.08.2022 13:59 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022 14:05
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Marmaris’te safari aracı takla attı! Kazada ölen turistlerin son görüntüsü ortaya çıktı

Kazanın ardından gözaltına alınan araç sürüleri M.A. ve A.K.T. ile tur şirketi sahibi C.A'nın emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Marmaris Adliyesine sevk edildi.

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Marmaris’te safari aracı takla attı! Kazada ölen turistlerin son görüntüsü ortaya çıktı

Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Tepesi mevkisinde 24 Ağustos'ta meydana gelen kazada, turistleri taşıyan M.A. (58) idaresindeki 66 DC 170 plakalı cip safari aracı, yağmurun ıslattığı yolda devrilerek karşı yönden gelen A.K.T. idaresindeki 20 ACY 932 plakalı otomobille çarpışmıştı.

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Marmaris’te safari aracı takla attı! Kazada ölen turistlerin son görüntüsü ortaya çıktı

Kazada Iraklı uyruklu 5 turist hayatını kaybetmiş, yaralanan 5 turist 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılmıştı. Sürücüler M.A. ve A.K.T ile tur şirketi sahibi C.A. gözaltına alınmıştı.

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Marmaris’te safari aracı takla attı! Kazada ölen turistlerin son görüntüsü ortaya çıktı

ÖLÜME BÖYLE EL SALLADILAR

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 gün önce meydana gelen cip turu kazasında hayatını kaybeden turistlerin ölmeden önce verdikleri son poz ve tur firması yetkililerinin tura katılan turistlere bulundukları uyarıların görüntüsü ortaya çıktı.

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Marmaris’te safari aracı takla attı! Kazada ölen turistlerin son görüntüsü ortaya çıktı

Geçtiğimiz Çarşamba günü sabah saatlerinde kaldıkları otelden Marmaris'in kırsal mahallelerini gezmek için cip turuna çıkan turistlerin yaşadığı ve 5 turistin hayatını kaybettiği talihsiz kaza olmadan önce firma yetkililerinin tur öncesi uyarıları, yaptıkları su savaşı ve turistlerin verdikleri son poz ortaya çıktı.