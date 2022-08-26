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Marmaris'te safari aracı takla attı! Kazada ölen turistlerin son görüntüsü ortaya çıktı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan safari aracının devrilerek bir başka araçla çarpıştığı, Irak uyruklu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan tur şirketi sahibi ve 2 sürücü adliyeye sevk edilirken, kazada ölen turistlerin son görüntüsü ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 26.08.2022 13:59Güncelleme Tarihi: 26.08.2022 14:05