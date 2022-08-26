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İzmir'i 3'üncü kez sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü iş yerlerini su bastı

Son dakika haberleri... Dün İstanbul'u etkisi altına alan yağmur bugün de İzmir'i vurdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Söz verdik, yaptık. Sel ve taşkınlara son" afişleri astığı İzmir'in Karabağlar ve Buca ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı felç etti. Şiddetli yağışın ardından pek çok ev ve iş yerini su basarken araçlar, cadde ve sokakların göle dönmesi nedeniyle ilerleyemedi.

Giriş Tarihi: 26.08.2022 14:24 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022 15:45
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İzmir’i 3’üncü kez sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü iş yerlerini su bastı

Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesi'nde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak bazı bölgelerde su birikintileri oluşturdu, dereler taştı.

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İzmir’i 3’üncü kez sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü iş yerlerini su bastı

Yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

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İzmir’i 3’üncü kez sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü iş yerlerini su bastı

Buca'da da kısa süreli sel nedeniyle bazı iş yerlerine su doldu, dereler ve rögarlar taştı.

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İzmir’i 3’üncü kez sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü iş yerlerini su bastı

Yağışın durmasının ardından vatandaşlar iş yerleri ve binalarının önünü temizledi.

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İzmir’i 3’üncü kez sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü iş yerlerini su bastı

SOYER 'TAŞKIN SORUNUNU ÇÖZDÜK' AFİŞİ ASMIŞTI

İzmir'de yaşanan su baskınları, akıllara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in alt geçitlere astığı afişler geldi. Soyer, kentte bulunan geçitlere "Söz verdik, yaptık. Sel ve taşkınlara son" afişleri asmıştı.