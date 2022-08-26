İzmir'i 3'üncü kez sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü iş yerlerini su bastı

Son dakika haberleri... Dün İstanbul'u etkisi altına alan yağmur bugün de İzmir'i vurdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Söz verdik, yaptık. Sel ve taşkınlara son" afişleri astığı İzmir'in Karabağlar ve Buca ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı felç etti. Şiddetli yağışın ardından pek çok ev ve iş yerini su basarken araçlar, cadde ve sokakların göle dönmesi nedeniyle ilerleyemedi.