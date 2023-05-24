Antalya’da 4 yaşındaki çocuğa aslan saldırdı! Tek pençesiyle hastanelik oldu: Kafa derisini kopardı

'OLAYI DUYUNCA ŞOK OLDUM'

Çocuğun tedavisiyle yakından ilgilenen AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, olay günü telefonla aranıp bilgi verildiğinde 'Aslan mı saldırmış, nasıl olur bu?' diyerek tepki verdiğini anlattı. Çok şaşırdığını anlatan Prof. Dr. Özkan, "Sonuçta Afrika ülkesi değiliz. Aslan nasıl bir çocuğa saldırmış olabilir. Kafasını parçalamış. Saçlı deride büyük hasar vardı. Müdahale edip, düzelttik ancak psikolojik travma söz konusu. O kısmı da uzman arkadaşlarımız yakından takip ediyor. Şu an son durumu gayet iyi" diye konuştu.