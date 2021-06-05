Market çalışma saatleri: 5 Haziran Cumartesi marketler kaçta kapanacak? A101, ŞOK, BİM, Migros...

Market çalışma saatleri nasıl? 5 Haziran Cumartesi marketler kaçta kapanacak? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında vaka sayısında düşüş sağlanması ile birlikte ikinci kademeli normalleşme sürecine geçildi. Bu kapsamda cumartesi günü uygulanan tam gün sokağa çıkma yasağı sona erdi. Bu gelişmelerin ardından gözler marketlerin çalışma saatlerine çevrildi. Peki, market çalışma saatleri nasıl? 5 Haziran Cumartesi marketler kaçta kapanacak? İşte A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri...