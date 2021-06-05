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Market çalışma saatleri: 5 Haziran Cumartesi marketler kaçta kapanacak? A101, ŞOK, BİM, Migros...
Hafta sonu marketler kaçta kapanacak? İkinci kademeli normalleşme sürecine geçilmesinin ardından hafta sonu marketlerin çalışma saatleri merak edilmeye başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte marketlerin saat kaçta açılıp, kapanacağı konusunda detaylar belli oldu. Peki, market çalışma saatleri nasıl? 5 Haziran Cumartesi marketler kaçta kapanacak? İşte A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri...
Giriş Tarihi: 05.06.2021 09:50
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