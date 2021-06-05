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Haberler Galeri Market çalışma saatleri: 5 Haziran Cumartesi marketler kaçta kapanacak? A101, ŞOK, BİM, Migros...

Market çalışma saatleri: 5 Haziran Cumartesi marketler kaçta kapanacak? A101, ŞOK, BİM, Migros...

Hafta sonu marketler kaçta kapanacak? İkinci kademeli normalleşme sürecine geçilmesinin ardından hafta sonu marketlerin çalışma saatleri merak edilmeye başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte marketlerin saat kaçta açılıp, kapanacağı konusunda detaylar belli oldu. Peki, market çalışma saatleri nasıl? 5 Haziran Cumartesi marketler kaçta kapanacak? İşte A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri...

Giriş Tarihi: 05.06.2021 09:50
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Market çalışma saatleri: 5 Haziran Cumartesi marketler kaçta kapanacak? A101, ŞOK, BİM, Migros...

Market çalışma saatleri nasıl? 5 Haziran Cumartesi marketler kaçta kapanacak? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında vaka sayısında düşüş sağlanması ile birlikte ikinci kademeli normalleşme sürecine geçildi. Bu kapsamda cumartesi günü uygulanan tam gün sokağa çıkma yasağı sona erdi. Bu gelişmelerin ardından gözler marketlerin çalışma saatlerine çevrildi. Peki, market çalışma saatleri nasıl? 5 Haziran Cumartesi marketler kaçta kapanacak? İşte A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Market çalışma saatleri: 5 Haziran Cumartesi marketler kaçta kapanacak? A101, ŞOK, BİM, Migros...

CUMARTESİ VE PAZAR MARKETLER KAÇTA AÇILACAK, KAPANACAK?

Marketler, cumartesi günü 07.00-21.00 saatleri arasında falliyet gösterecek.

Pazar günü ise 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak.

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Market çalışma saatleri: 5 Haziran Cumartesi marketler kaçta kapanacak? A101, ŞOK, BİM, Migros...

Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekler. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

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Market çalışma saatleri: 5 Haziran Cumartesi marketler kaçta kapanacak? A101, ŞOK, BİM, Migros...

Vatandaşlar ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilek. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek. Sokak aralarında satış yapılmayacak.

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Market çalışma saatleri: 5 Haziran Cumartesi marketler kaçta kapanacak? A101, ŞOK, BİM, Migros...

PAZAR GÜNÜ MARKETLERDE NELER YASAK?

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan pazar günlerinde marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.