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Uludağ'da heyecan yaratan görüntü! Boyu bir metreyi aşıyor

Afrika belgesellerinde görmeye alışık olduğumuz dev karınca yuvarları, Bursa Uludağ'da ortaya çıktı. 1 metreyi aşan karınca yuvaları, görenleri hayretler içinde bırakıyor. Kırmızı orman karıncalarının ormanın gönüllü koruyucuları olduğunu ifade eden Uludağ Milli Parklar Alan Kılavuzu Hasan Ören, "Bu karıncalar orman zararlılarının baş düşmanıdırlar. her türlü tırtılı, böceği, yaprak arılarını ve bitki bitlerini yiyerek ormana fayda sağlarlar. " dedi.

Giriş Tarihi: 05.06.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 10:45
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Uludağ'da heyecan yaratan görüntü! Boyu bir metreyi aşıyor

Uludağ'da karıncaların yaptığı boyu metreyi bulan yuvalar, mangal kömürü ocaklarını andırıyor. Dev yuvalar görenleri hayretler için bırakıyor.

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Uludağ'da heyecan yaratan görüntü! Boyu bir metreyi aşıyor

Afrika'da belgesellerden görmeye alıştığımız devasa büyüklükteki dev karınca yuvaları Uludağ'da ortaya çıktı. Özellikle kene düşmanı olan kırmızı orman karıncalarının yaptıkları yuvalar, çam ağaçlarının diplerinde ilginç görüntüler oluşturuyor.-

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Uludağ'da heyecan yaratan görüntü! Boyu bir metreyi aşıyor

Toprak altına yuva yapmayan bu karıncalar toprak üzerindeki araç kovuklarına yuva yapıyor. Onun üzerine de ağaç artıklarını, dalları yaparak yuvalarını gerçekleştiriyorlar. Ormana çok faydası olan bu karıncaların hiç zararı dokunmuyor. Bu karıncalar yuvasının olduğu 30-40 dekarlık alanda kenede dahil zararlı böcekleri temizliyor. İsmini salgıladığı formik asitten alan kırmızı karınca, Anadolu'da yetişen diğer karıncalara göre daha iri ve büyük yapıya sahip.
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Uludağ'da heyecan yaratan görüntü! Boyu bir metreyi aşıyor

Kırmızı orman karıncalarının ormanın gönüllü koruyucuları olduğunu ifade eden Uludağ Milli Parklar Alan Kılavuzu Hasan Ören, "Bu karıncalar orman zararlılarının baş düşmanıdırlar. her türlü tırtılı, böceği, yaprak arılarını ve bitki bitlerini yiyerek ormana fayda sağlarlar. Bir karınca kolonisinde yaklaşık 300 bir işçi karınca bulunmaktadır.

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Uludağ'da heyecan yaratan görüntü! Boyu bir metreyi aşıyor

Bir koloni yılda 24 kilo zararlı böceği yemektedir. Karıncalar yuvalarını kurumuş ağaç kütükleri yanında kurarlar bu karıncalar et obur canlılardır. Bunların ağızlarında formik asit vardır.