Olay, 9 Eylül'de akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Bir grup çocuk, yanıcı maddeyle tutuşturdukları sopalarla parkta oyun oynayan çocukların üzerine doğru koşarak onları korkutmaya çalıştı.