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Mardin'de oyun parkında çocukları korkutan 3 kişi gözaltında! Ateşli sopalarla üzerlerine koştular

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mardin'in Artuklu ilçesindeki bir oyun parkında, eldeki sopaları yanıcı maddelerle tutuşturup küçük çocukların üzerine koşarak korku saçan 14-15 yaşlarındaki 3 çocuk, polis ekiplerinin takibi sonucu gözaltına alındı.

Mardin'de oyun parkında çocukları korkutan 3 kişi gözaltında! Ateşli sopalarla üzerlerine koştular 1

Olay, 9 Eylül'de akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Bir grup çocuk, yanıcı maddeyle tutuşturdukları sopalarla parkta oyun oynayan çocukların üzerine doğru koşarak onları korkutmaya çalıştı.

Mardin'de oyun parkında çocukları korkutan 3 kişi gözaltında! Ateşli sopalarla üzerlerine koştular 2

Sopalar söndüğünde yeniden tutuşturan çocuklar, aynı hareketi birkaç kez tekrarladı.

YANICI SOPALARLA ÇOCUKLARI KORKUTAN 3 ÇOCUK GÖZALTINDA
Mardin'de oyun parkında çocukları korkutan 3 kişi gözaltında! Ateşli sopalarla üzerlerine koştular 3

Parktaki bazı çocuklar ise çığlık atarak kaçtı. Olay, cep telefonuyla görüntülendi.

Mardin'de oyun parkında çocukları korkutan 3 kişi gözaltında! Ateşli sopalarla üzerlerine koştular 4

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, kimlikleri tespit edilen 14-15 yaşlarındaki 3 çocuk, tespit edilerek gözaltına alındı.

Mardin'de oyun parkında çocukları korkutan 3 kişi gözaltında! Ateşli sopalarla üzerlerine koştular 5

Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

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