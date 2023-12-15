Mardin’de heyecanlandıran keşif! Anadolu parsı kemiklerinde bulundu: 1500 yıllık kesik izleri!

Diş yapısı, 3 dişinin olması, çene yapısının düz olması ve referans örneklerle yapılan karşılaştırmalar sonucu bu çene kemiklerinin Anadolu parsına ait olduğunu kesinleştirdik. Kemikler üzerinde kesik izleri var. O kesik izlerinden ve çene yapısından da kesinlikle o döneme ait olduğunu söyleyebiliriz.