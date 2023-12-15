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Mardin'de heyecanlandıran keşif! Anadolu parsı kemiklerinde bulundu: 1500 yıllık kesik izleri!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 1500 yıl öncesine ait olduğu düşünülen boynunda büyük bıçak kesiği bulunan Anadolu parsı ve yavrusuna ait kemikler bulundu. Doç. Dr. Abu Bakar Siddiq, "Atlas dediğimiz kafayı tutan kemikte o döneme ait 4 tane kesik izlerini gördük. Özellikle bir kesiğin büyük bıçak satır kesiği olduğunu, diğer 3 kesik ise bıçak izleri olduğunu görmekteyiz" dedi.

Giriş Tarihi: 15.12.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 09:04
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Mardin’de heyecanlandıran keşif! Anadolu parsı kemiklerinde bulundu: 1500 yıllık kesik izleri!

Kızıltepe ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Uzunkaya Mahallesi kırsalında, halk arasında 'Hanım Kalesi' olarak bilinen alanda, Roma dönemine ait villa kalıntısında yürütülen kazı çalışmalarında, bir kaya mezarda bir Anadolu parsı ve yavrusuna ait, 1500 yıllık olduğu düşünülen çene ve boyun kemikleri bulundu.

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Mardin’de heyecanlandıran keşif! Anadolu parsı kemiklerinde bulundu: 1500 yıllık kesik izleri!

Kemiklerin yapılan incelemesinde biri büyük bıçakla oluşmuş 4 kesik tespit edildi. Yapılan çalışmada ayrıca yaklaşık 10 insana ait kemikler bulundu. Kemikler incelenmek üzere Artuklu Üniversitesi'ne teslim edildi.

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Mardin’de heyecanlandıran keşif! Anadolu parsı kemiklerinde bulundu: 1500 yıllık kesik izleri!

'PLANLI BİR ŞEKİLDE GÖMÜLDÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR'

Kemikleri inceleyen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Zooarkeolog Doç. Dr. Abu Bakar Siddiq, kemiklerin nesli tehlike altında bulunan Anadolu parsına ait olduğunu tespit ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

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Mardin’de heyecanlandıran keşif! Anadolu parsı kemiklerinde bulundu: 1500 yıllık kesik izleri!

"Mardin Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılan kazı sonucunda insan ve hayvan kemikleri ortaya çıkarıldı. Üniversitenin zooarkeoloji laboratuvarında kemiklerin morfolojik analizi yapıldı.

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Mardin’de heyecanlandıran keşif! Anadolu parsı kemiklerinde bulundu: 1500 yıllık kesik izleri!

Diş yapısı, 3 dişinin olması, çene yapısının düz olması ve referans örneklerle yapılan karşılaştırmalar sonucu bu çene kemiklerinin Anadolu parsına ait olduğunu kesinleştirdik. Kemikler üzerinde kesik izleri var. O kesik izlerinden ve çene yapısından da kesinlikle o döneme ait olduğunu söyleyebiliriz.