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Mardin'de heyecanlandıran keşif! Anadolu parsı kemiklerinde bulundu: 1500 yıllık kesik izleri!
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 1500 yıl öncesine ait olduğu düşünülen boynunda büyük bıçak kesiği bulunan Anadolu parsı ve yavrusuna ait kemikler bulundu. Doç. Dr. Abu Bakar Siddiq, "Atlas dediğimiz kafayı tutan kemikte o döneme ait 4 tane kesik izlerini gördük. Özellikle bir kesiğin büyük bıçak satır kesiği olduğunu, diğer 3 kesik ise bıçak izleri olduğunu görmekteyiz" dedi.
Giriş Tarihi: 15.12.2023 09:04Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 09:04